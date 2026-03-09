Χρηματιστήριο: Σημάδια αντοχής στη θύελλα — Ο ΓΔ κλείνει στις 2.102 μονάδες με απώλειες μόλις 0,94% παρά το παγκόσμιο sell-off

Εν μέσω μιας από τις πιο δύσκολες διεθνείς συνεδριάσεις των τελευταίων ετών, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 120 δολάρια το βαρέλι και τις ευρωπαϊκές αγορές να δοκιμάζονται ισχυρά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Χρηματιστήριο Αθηνών απέδειξε ψυχραιμία και επενδυτική ωριμότητα. Ο Γενικός Δείκτης, έχοντας υποχωρήσει νωρίς το πρωί αισθητά κάτω από τις 2.100 μονάδες, κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις αρχικές του απώλειες, κλείνοντας τελικά στις 2.102,61 μονάδες με πτώση μόλις 0,94% (−19,99 μονάδες). Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει αγοραστές που — παρά το αρνητικό κλίμα — δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και αξιοποιούν επιλεκτικά τα χαμηλά επίπεδα.

Εικόνα κλεισίματος: Δείκτες και τζίρος

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση στις 2.102,61 μονάδες, καταγράφοντας μεταβολή −0,94% (−19,99 μονάδες). Το ενδοσυνεδριακό εύρος ήταν ιδιαίτερα ευρύ: ο ΓΔ κινήθηκε από χαμηλά γύρω στις 2.075–2.080 μονάδες στη φάση ανοίγματος έως ανώτατα επίπεδα πλησίον των 2.120 μονάδων, ενώ η τελική τιμή ήταν εγγύς του ημερήσιου χαμηλού — σημάδι ότι οι πωλητές διατήρησαν έλεγχο στο κλείσιμο.

Ο δείκτης FTSE Large Cap υποχώρησε στις 5.315,9 μονάδες (−1,36%, −73,23 μονάδες), εμφανίζοντας σαφώς μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τον ΓΔ — γεγονός που αντικατοπτρίζει τις αυξημένες πιέσεις στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο. Αισθητά ισχυρότερες ήταν οι απώλειες στον Δείκτη Τραπεζών (ΔΤΡ), ο οποίος διολίσθησε στις 2.305,55 μονάδες (−1,87%, −44,03 μονάδες), υπολείποντας σαφώς του ευρύτερου ΓΔ. Ο δείκτης FTSE Mid Cap (FTSE_FS) σημείωσε επίσης πτώση 1,87%, κλείνοντας στις 10.782,61 μονάδες.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 351,65 εκατ. ευρώ για το σύνολο της αγοράς, εκ των οποίων τα 285,9 εκατ. ευρώ αφορούν τον τζίρο του FTSE Large Cap. Η αξία αυτή, αν και χαμηλότερη από τα επίπεδα των καταιγιστικών ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας (ΓΔ χθες στα 315 εκατ. ευρώ, +5,75% πτώση στις 5/3), υποδηλώνει ότι η αγορά δεν «θάφτηκε» σε αδράνεια, αλλά διήλθε μια συνεδρίαση ισορροπίας.

Εικόνα στις μετοχές: Ενέργεια ανθεκτική, τράπεζες υπό πίεση

Στο πλαίσιο της γεωπολιτικής αναταραχής που συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, ξεχωριστή θέση κατέλαβαν οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου. Η Motor Oil (MOH) ηγήθηκε των ανόδων στις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, κλείνοντας στα 37,78 ευρώ με άνοδο +2,94% (+1,08 ευρώ), διαπραγματευόμενη με όγκο 538 χιλ. τεμαχίων. Αντίστοιχα κινήθηκε και η Metlen Energy & Metals (MTLN), η οποία ανήλθε στα 35,3 ευρώ (+2,68%, +0,92 ευρώ) με 339 χιλ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια. Θετικό πρόσημο κατέγραψε και η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) στα 9,045 ευρώ (+0,78%, +0,07 ευρώ) με 476 χιλ. τεμάχια.

Από τον τραπεζικό κλάδο, μόνη ανοδική κατέληξε η Εθνική Τράπεζα (ETE) με οριακή άνοδο +0,19% (12,975 ευρώ). Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) έχασε 2,06% κλείνοντας στα 7,052 ευρώ, η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) υποχώρησε 1,92% στα 3,367 ευρώ, ενώ η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) υποχώρησε 2,27% στα 3,491 ευρώ.

Στις υπόλοιπες μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, η Cenergy Holdings (CENER) κατέγραψε την μεγαλύτερη απώλεια, πέφτοντας −7,27% στα 17,86 ευρώ. Σε βαρύ «κόκκινο» και η Viohalco (BIO) με −5,80% στα 13 ευρώ, η Βέλτιο (BYLOT) −5,49% στα 0,895 ευρώ, η Ελλάκτωρ (ΕΛΧΑ) −4,54% στα 3,785 ευρώ, η Optima Bank (OPTIMA) −3,98% στα 8,2 ευρώ, η Τιτάν (TITC) −3,01% στα 45,1 ευρώ και η Βοχαλς (BOCHGR) −3,90% στα 8,38 ευρώ.

Τεχνική εικόνα: Ανθεκτικότητα στα 2.100 αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Από καθαρά τεχνική σκοπιά, το σημερινό κλείσιμο παρουσιάζει αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά. Ο Γενικός Δείκτης αγωνίζεται να διατηρηθεί πάνω από τη ζώνη στήριξης των 2.100 μονάδων, η οποία έχει αποδειχθεί κρίσιμη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διόρθωσης. Η σημερινή κατά χαμηλό πλησίαση των 2.075–2.080 μονάδων και η εν συνεχεία αποκατάσταση πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 αποτελεί θετική ένδειξη — ωστόσο το κλείσιμο εγγύς του ημερήσιου χαμηλού δεν δίνει οριστικά ανοδικό σήμα.

Η αγορά βρίσκεται πλέον κάτω από σημαντικές περιοχές αντίστασης. Η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 2.140–2.160 μονάδες, επίπεδο που συμπίπτει με την περιοχή από όπου ξεκίνησε η επιτάχυνση της πτώσης. Σε περίπτωση παραβίασης της στήριξης των 2.100 μονάδων, η επόμενη ισχυρή στήριξη βρίσκεται στην περιοχή των 2.060–2.070 μονάδων, επίπεδα που αντιστοιχούν στα χαμηλά που καταγράφηκαν στις αρχές Μαρτίου κατά τη φάση του έντονου sell-off.

Σε ό,τι αφορά τον κινητό μέσο ΚΜΟ200, ο ΓΔ βρίσκεται πλέον σαφώς χαμηλότερα από αυτόν, γεγονός που σηματοδοτεί τεχνικά την αλλαγή της κατεύθυνσης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έχει εισέλθει σε υπερπουλημένη ζώνη, υπό το επίπεδο 40, στοιχείο που ιστορικά προηγείται ανακουφιστικών ανοδικών κινήσεων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνο του εγγύηση αναστροφής τάσης.

Η αθροιστική πτώση του ΓΔ από τα υψηλά του Φεβρουαρίου (περίπου 2.407 μονάδες) ανέρχεται πλέον στο −12,6%, με τον ΔΤΡ να έχει χάσει άνω του 18% από τις κορυφές του. Το τεχνικό περιβάλλον παραμένει αρνητικό όσο δεν σταθεροποιείται η γεωπολιτική κατάσταση, ενώ τα θετικά στοιχεία εντοπίζονται στον μειωμένο ρυθμό υποχώρησης (σε σχέση με τις -5,75% της Πέμπτης 5/3) και στη σχετική αντοχή της ελληνικής αγοράς έναντι των ευρωπαϊκών εν μέσω της σημερινής σκληρής συνεδρίασης.

Διεθνές φόντο: Πετρέλαιο στα $110+ και stagflation στο επίκεντρο

Η δεύτερη εβδομάδα της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν («Operation Epic Fury») κυριάρχησε απόλυτα στο διεθνές επενδυτικό σκηνικό. Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τις ναυτιλιακές ροές πετρελαίου, οι τιμές αγκίστρωσαν τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022: το WTI έφτασε αδρανοποιητικά κοντά στα $120 ανά βαρέλι στο άνοιγμα της σημερινής ευρωπαϊκής συνεδρίασης, για να υποχωρήσει κοντά στα $107–110 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μετά την ανακοίνωση ότι η G7 εξετάζει απελευθέρωση έκτακτων στρατηγικών αποθεμάτων.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δοκιμάστηκαν έντονα: ο γερμανικός DAX βρέθηκε εν μέσω συνεδρίασης με απώλειες άνω του 2,6%, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραφε πτώση πλησίον του 2,7%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούσε γύρω στο 1,9%. Οι ευρωπαϊκοί τίτλοι με έκθεση στον ενεργειακό εφοδιασμό και στον τουρισμό δέχτηκαν τα ισχυρότερα πλήγματα. Σε αντίθεση, οι μετοχές αμυντικής βιομηχανίας διατήρησαν ανοδικό πρόσημο (BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall).

Στη Wall Street, η συνεδρίαση ξεκίνησε με ισχυρές πιέσεις — τα futures πριν το άνοιγμα έδειχναν πτώσεις άνω του 2% — για να ανακάμψει εν μέρει αργότερα: ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με απώλειες περίπου 0,9% (−439 μονάδες), ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6%. Ο Nasdaq Composite περιόρισε τις ζημίες στο −0,3% χάρη στην αντίσταση των τεχνολογικών μετοχών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δείκτης VIX (Fear Gauge) ξεπέρασε ξανά το επίπεδο 30, για πρώτη φορά μετά το sell-off των δασμών τον Απρίλιο του 2025.

Κεντρικό μέλημα των επενδυτών παραμένει το ζήτημα της Fed: το ενεργειακό σοκ τροφοδοτεί εκ νέου τις ανησυχίες για πληθωρισμό, εν ώ τα αδύναμα στοιχεία αγοράς εργασίας της Παρασκευής (αρνητικές καθαρές θέσεις εργασίας) συνθέτουν ένα «stagflation mix» που δεν αφήνει περιθώρια για νέα μείωση επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κυμάνθηκε γύρω στο 4,14–4,20%, ανεβαίνοντας από τα χαμηλά 3,96% της περασμένης Κυριακής.

Γνώμες ειδικών: Από το risk-off στα τρία σενάρια για τον πόλεμο

Η Axia–Alpha Finance εκτιμά ότι η επίδραση της σύγκρουσης στο ΧΑ παραμένει «προς το παρόν περιορισμένη», και καλεί τους επενδυτές να αναζητήσουν εταιρείες με «αμυντικά» χαρακτηριστικά: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Cenergy, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ αναφέρονται ως τίτλοι που μπορούν να δεχτούν τιμές πριν από πιο επιθετικές τοποθετήσεις. Για τα διυλιστήρια (HELLENiQ Energy, Motor Oil), ο οίκος βλέπει «μεικτές επιπτώσεις» καθώς οι εταιρείες διαθέτουν αποθέματα πρώτης ύλης για αρκετές εβδομάδες.

Η Optima Research τονίζει ότι το «βασικό ζητούμενο» για την αγορά παραμένει «η διάρκεια και η ένταση της κρίσης»: αν οι πολεμικές επιχειρήσεις παραμείνουν σε επίπεδο περιορισμένης σύγκρουσης, οι επιπτώσεις θα είναι διαχειρίσιμες. Σε σενάριο κλιμάκωσης ωστόσο, ο αντίκτυπος στα λιμάνια, στη ναυτιλία, στον τουρισμό και στο ευρύτερο ΑΕΠ μπορεί να μεταβληθεί σε «ουσιαστικό αναπτυξιακό εμπόδιο για το 2026».

Σε διεθνές επίπεδο, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η αντίδραση των μετοχικών αγορών θα εξαρτηθεί λιγότερο από τις «headline ειδήσεις» και περισσότερο από «τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ». Η Wells Fargo χαρτογράφησε χειρότερο σενάριο για τον S&P 500 στις 6.000 μονάδες σε περίπτωση μακροχρόνιου κλεισίματος Ορμούζ και τιμής πετρελαίου πάνω από $100, ενώ η βασική της πρόβλεψη παραμένει στις 7.500 μονάδες για το τέλος του 2026. Αναλυτής της Swissquote επισήμανε ότι «οι τιμές ενέργειας θα φτάσουν σε κορυφή κάποια στιγμή» και ότι, ακόμα και αν ο πόλεμος συνεχιστεί, η ενέργεια «πιθανόν τελικά θα υποχωρήσει», αν και «κατά τη μεταβατική περίοδο» οι υψηλές τιμές θα «επαναφέρουν τον πληθωρισμό παγκοσμίως».

Ο αναλυτής Γιώργος Σκορδίλης επισήμανε σήμερα τις «δύο ταχύτητες» που εμφανίζει το ΧΑ το 2026: από τη μία, η μακροχρόνια αναπτυξιακή εικόνα της ελληνικής οικονομίας (ισχυροί ισολογισμοί τραπεζών, εταιρικά κέρδη), από την άλλη το βραχυπρόθεσμο risk-off που κυριαρχεί λόγω του πολέμου. Ταυτόχρονα, η Morgan Stanley αξιολόγησε τη Metlen Energy & Metals ως «ευκαιρία αγοράς», επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές «παραβλέπουν» θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας εν μέσω της γενικευμένης αρνητικής ψυχολογίας.