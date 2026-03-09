Χριστοδουλίδης:-Η-ΕΕ-πρέπει-να-εμπλακεί-πιο-ενεργά-στην-ευρύτερη-περιοχή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρώπης για την ασφάλεια των μελών της και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η παρουσία των ελληνικών F-16 και φρεγατών στην Πάφο συμβολίζει τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς και τη στρατηγική συμπαράσταση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Η συνδρομή της Γαλλίας μέσω της φρεγάτας και του αντιαεροπορικού συστήματος Μιστράλ επιβεβαιώνει τη στρατηγική συμμαχία με την Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την παρουσία τους, τόνισε στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, ότι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την σταθερότητα στην περιοχή.

«Η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη και ασφάλεια της Ευρώπης. «Αγαπητέ Κυριάκο δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους που η παρουσία των F-16 και των δυο φρεγατών συγκίνησαν όλους μας, και ανέδειξαν του ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ απευθυνόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο είπε ότι η ανταπόκριση του με τη φρεγάτα και το αντιαεροπορικό σύστημα Μιστράλ, απέδειξε ότι η Γαλλία είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κύπρου. Είπε επίσης ότι αυτή η αλληλεγγύη αναδεικνύει την κοινή πεποίθηση για την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την στήριξη τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για των δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα.

«Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ευρώπη την ενεργειακή σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές και το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην ευρύτερη περιοχή.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι’ αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

