Όλα τα σενάρια για το Χρηματιστήριο:Τι φέρνει η νέα εβδομάδα —Τεχνική ανάλυση & προοπτική ως το τέλος Μαρτίου

Ήρθε αιφνίδια, χτύπησε δυνατά και δεν έφυγε. Η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή — με τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον ιρανικών υποδομών και τα αντίποινα της Τεχεράνης — αποτέλεσε το ισχυρότερο «αδύνατο» σοκ που βρήκε τις αγορές εν μέσω ανοδικής φόρτισης, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά πως τα υψηλά της bull market είναι εκεί που ο κίνδυνος κρύβεται πίσω από τον ενθουσιασμό. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών διέγραψε τα κέρδη μηνών και επέστρεψε στο σημείο εκκίνησης του 2026, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα από τα υψηλά 16 ετών.

Και όμως, κάτι έχει συμβεί. Το επενδυτικό ταμπλό δεν είναι το ίδιο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 2.122,60 μονάδες, σημειώνοντας ημερήσια πτώση 2,27% και ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με βύθιση 6,81% — τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Σεπτέμβριο 2022. Η απώλεια κεφαλαιοποίησης σε πέντε μόνο συνεδριάσεις ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ. Τα κέρδη του 2026 περιορίστηκαν σε ελάχιστο +0,09% — ένα νούμερο τόσο λεπτό που ακόμη και μια κακή Δευτέρα θα το σβήσει.

Σε αυτό το σκηνικό, η αγορά μπαίνει στην εβδομάδα της 9ης Μαρτίου φορτωμένη με ερωτήματα: θα αντέξει ο ΓΔ στα 2.100; Θα αποτελέσουν τα εταιρικά αποτελέσματα ανάχωμα στην πτώση; Πότε — και αν — η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αρχίσει να «τιμολογείται» από την αγορά αντί να την κλονίζει; Τα σενάρια, η τεχνική ανάλυση και οι εκτιμήσεις των αναλυτών ακολουθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ / YTD Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.122,60 μον. ▼ -2,27% -6,81% | YTD: +0,09% FTSE/ASE Large Cap ▼ -2,48% -7,07% | YTD: +0,71% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.563,59 μον. ▼ -1,51% -8,35% | YTD: +2,43% Αξία Συναλλαγών (τζίρος) ~315 εκατ. ευρώ Εβδ/ιος: 2.237,6 εκατ. Ενδοσυνεδριακό Εύρος 2.102,77 — 2.177,48 μον. 46,3 εκατ. τεμ. | 75.822 πράξεις

Διεθνές Φόντο: Πόλεμος, Πετρέλαιο και Fed

Το παγκόσμιο επενδυτικό σκηνικό παραμένει βαθιά αποσταθεροποιημένο από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον ιρανικών υποδομών, με το Ισραήλ να εξαπολύει «ευρείας κλίμακας» κύμα στόχευσης υποδομών στην Τεχεράνη, και τα αντίποινα που απειλεί η Τεχεράνη, έχουν πυροδοτήσει φόβους για αναστολή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ — ένα ενδεχόμενο που θα αναδιαμόρφωνε δραστικά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η τιμή του αργού Brent παρέμεινε κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι στο τέλος της εβδομάδας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι, εάν κλείσουν τα Στενά, η τιμή μπορεί να εκτοξευθεί πάνω από τα 110-120 δολάρια. Ταυτόχρονα, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου (TTF) έχουν ενισχυθεί άνω του 30% από την έναρξη της κρίσης.

Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 τερμάτισε την Παρασκευή με απώλειες 1,10%, κλείνοντας στις 598,15 μονάδες, αφού ανέτρεψε τα θετικά πρόσημα του πρωινού. Η εβδομαδιαία πτώση του Stoxx 600 ανήλθε στο -4,6%, την υψηλότερη από τον Απρίλιο του 2025. Ο DAX υποχώρησε ενδοσυνεδριακά άνω του -2,5%, ο CAC 40 κατέγραψε ανάλογες απώλειες, ενώ η Λουφτχάνζα ανέφερε ρεκόρ εσόδων για το 2025 αλλά αρνήθηκε να δώσει προβλέψεις για το 2026 επικαλούμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Κλαδικά, οι αεροπορικές εταιρείες, ο τουρισμός και η ενέργεια κυρίαρχησαν στη μεταβλητότητα.

Wall Street & Fed

Η Wall Street εμφάνισε έντονη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με σχετικά θετικό κλείσιμο την Τετάρτη 4/3 που ώθησε προς τα πάνω τα ασιατικά χρηματιστήρια, αλλά νέες πιέσεις εντοπίστηκαν προς το τέλος. Ο Νότιος Κορεατικός Kospi κατέγραψε ιστορική βουτιά 12,06% στις 5 Μαρτίου πριν ανακάμψει κατά 9% την επόμενη ημέρα.

Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η Morgan Stanley προειδοποίησε ότι η ΕΚΤ πιθανότατα θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια για εκτεταμένο διάστημα λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο περιπλέκουν τις αποφάσεις πολιτικής. Η Fed παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, με τα στοιχεία της αγοράς εργασίας και ο εκτιμώμενος πληθωρισμός να αλλάζουν εικόνα εάν οι τιμές ενέργειας παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο για διάστημα άνω των τριών μηνών.

Τεχνική Εικόνα: Ο Δείκτης στο Σταυροδρόμι

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με τους πρώτους μήνες του 2026. Μετά την κορύφωση στις 2.407 μονάδες που αντιπροσώπευε νέο υψηλό 16ετίας, ο δείκτης έχει αποσύρει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα φετινά κέρδη, βρισκόμενος πλέον σε τεχνικά αμφίβολο έδαφος.

Επίπεδα Στήριξης

Η πρώτη κρίσιμη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.100-2.110 μονάδες, η οποία αντιστοιχεί στα χαμηλά της εβδομάδας (ενδοσυνεδριακό low 2.102,77 στις 6/3) και παρέχει προς το παρόν ικανοποιητική ψυχολογική αντίσταση. Εάν αυτή η ζώνη σπάσει σε κλειστή βάση, ο επόμενος αξιοσημείωτος κόμβος στήριξης βρίσκεται στα 2.050-2.060 μονάδες — επίπεδο που αντιστοιχεί στα χαμηλά του Ιανουαρίου 2026 και σε σημαντικό τεχνικό σταθμό. Η «ζώνη ασφαλείας» για τους μεσοπρόθεσμους επενδυτές εκτείνεται στα 2.000-2.020 μονάδες, εκεί όπου ο ανοδικός κύκλος του 2024-2025 αρχίζει να αποκτά νόημα ως πλατφόρμα.

Επίπεδα Αντίστασης

Σε ανοδική κίνηση, η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 2.180-2.200 μονάδες — η ζώνη που ο δείκτης ανέκαμπτε στις 4/3 πριν κλείσει χαμηλότερα. Η ισχυρότερη αντίσταση τοποθετείται στις 2.250-2.280 μονάδες (πρώην στήριξη που έγινε αντίσταση μετά τη ρήξη της). Η επιστροφή στη ζώνη των 2.350+ θα απαιτούσε σημαντικές αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο ή ισχυρούς καταλύτες από εταιρικά αποτελέσματα.

RSI και Ορμή

Ο RSI (14 ημερών) βρίσκεται πλέον σε ζώνη υπερπωλημένων επιπέδων, κάτω από το 35, γεγονός που από τεχνικής άποψης αυξάνει την πιθανότητα μιας βραχυπρόθεσμης ανακούφιστικής αντίδρασης. Ωστόσο, σε ισχυρά αρνητικά τρέντ, υπερπωλημένοι δείκτες RSI μπορούν να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για εκτεταμένες περιόδους. Ο MACD παραμένει σε καθαρά αρνητικό έδαφος, με ιστόγραμμα που αυξάνει σε αρνητική κατεύθυνση.

Κινητοί Μέσοι Όροι

Ο ΓΔ βρίσκεται σαφώς κάτω από τον ΚΜΟ 50 ημερών και αρχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα τον ΚΜΟ 200 ημερών — ένα επίπεδο γύρω στις 2.080-2.090 μονάδες. Η διάσπαση του 200ήμερου ΚΜΟ προς τα κάτω θα αποτελούσε ισχυρό αρνητικό σήμα για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Αντίθετα, ανάκαμψη πάνω από τον 50ήμερο ΚΜΟ θα άλλαζε το βραχυπρόθεσμο momentum.

Τεχνικό Outlook ως τέλος Μαρτίου

Με ορίζοντα τέλος Μαρτίου 2026, το τεχνικό τοπίο παρουσιάζεται ιδιαίτερα κρίσιμο. Ο Μάρτιος περιλαμβάνει σημαντικά ορόσημα: στις 31/3 αναμένονται τα αποτελέσματα χρήσης 2025 της Metlen, ενώ σε όλη τη διάρκεια του μήνα εισηγμένες εταιρείες δημοσιεύουν αποτελέσματα. Τεχνικά, ο δείκτης χρειάζεται να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 2.100 με αυξημένο όγκο για να πείσει για ανακοπή της πτωτικής τάσης. Σε σενάριο σταθεροποίησης, η ζώνη των 2.150-2.200 είναι εφικτή έως τα τέλη Μαρτίου. Σε αρνητικό σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης, δεν αποκλείεται διολίσθηση προς τα 2.020-2.050.

Τα Σενάρια για την Ερχόμενη Εβδομάδα

Η εβδομάδα 9-13 Μαρτίου 2026 έρχεται φορτωμένη αβεβαιότητα. Τρία είναι τα βασικά σενάρια για την ελληνική αγορά, με βάση τη γεωπολιτική εξέλιξη, τα διεθνή χρηματιστήρια και τα εταιρικά νέα.

Σενάριο 1 — Σταθεροποίηση / Ανακουφιστική Ανάκαμψη (Πιθανότητα: ~40%)

Εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν κλιμακωθεί περαιτέρω και η Wall Street ξεκινήσει τη Δευτέρα με ήπιες κινήσεις, υπάρχει βάση για μια τεχνική ανακούφιση μετά από επτά ημέρες έντονων πωλήσεων. Ο ΓΔ θα μπορούσε να δοκιμάσει τις 2.160-2.200 μονάδες. Τα εταιρικά αποτελέσματα που αναμένονται σε πλήθος εισηγμένων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης, ιδίως αν επιβεβαιώσουν ισχυρά κέρδη χρήσης 2025 για τις τράπεζες. Ο τζίρος αναμένεται να κυμανθεί στα 300-400 εκατ. ευρώ ημερησίως, ανάλογα με το κλίμα.

Σενάριο 2 — Νέα Πιέση / Διολίσθηση (Πιθανότητα: ~40%)

Εάν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιδεινωθούν — και ιδίως εάν φανεί πραγματική απειλή για τα Στενά του Ορμούζ — το sell-off ενδέχεται να συνεχιστεί. Στο σενάριο αυτό, ο ΓΔ θα δοκιμάσει εκ νέου τα 2.100 και πιθανόν να διολισθήσει προς τα 2.060-2.080 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης, που ήδη έχει χάσει 8,35% εβδομαδιαία, εμφανίζεται ευάλωτος σε νέες πιέσεις λόγω του ευρύτερου κλίματος αποφυγής ρίσκου. Τα εταιρικά αποτελέσματα, αν και γενικά ισχυρά, ενδέχεται να παραμεληθούν υπό το βάρος του γεωπολιτικού θορύβου.

Σενάριο 3 — Κατακόρυφη Βουτιά / Σοκ (Πιθανότητα: ~20%)

Το ακραίο σενάριο — που ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί — σχετίζεται με πλήρη αποκλεισμό ή ισχυρή διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, πράγμα που θα εκτόξευε το πετρέλαιο πάνω από 110-120 δολάρια και θα προκαλούσε νέο παγκόσμιο sell-off. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΓΔ θα απειλούσε σοβαρά τη ζώνη 2.000-2.040 μονάδων — ψυχολογικό σταθμό ύψιστης σημασίας. Η αναστολή short selling (που επεβλήθη προσωρινά στις αρχές Μαρτίου) δεν αποκλείεται να επαναφερθεί εάν η μεταβλητότητα ξεπεράσει τα όρια ελέγχου.

Γνώμες Ειδικών

Η αγορά βρίσκεται στην εστία προσοχής των μεγαλύτερων διεθνών και εγχώριων οίκων:

Morgan Stanley — «Ευκαιρία αγοράς στη Metlen»

Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight για τη Metlen Energy & Metals με τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, έναντι τιμής αγοράς γύρω στα 35 ευρώ. Οι αναλυτές Ioannis Masvoulas, Alain Gabriel και η ομάδα τους υποστηρίζουν ότι η αγορά υποτιμά σημαντικά τόσο τη στρατηγική θέση του ομίλου στην ενέργεια και στα μέταλλα, όσο και το δυναμικό οργανικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για το 2026 τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα διαμορφωθούν περί τα 1,07 δισ. ευρώ, αυξανόμενα στα 1,35 δισ. έως το 2027. «Η τρέχουσα αδυναμία της μετοχής αποτελεί επενδυτική ευκαιρία, δεδομένων των ανώτερων μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης», αναφέρει ο οίκος.

AXIA — Alpha Finance — «Ευνοϊκός κύκλος για το ΧΑ»

Η AXIA — Alpha Finance διατηρεί bullish στάση για το Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2026, εκτιμώντας ότι τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο αγοράς θα αυξηθούν κατά 7% φέτος. Οι αναλυτές βλέπουν «πολυετή ενάρετο κύκλο» και εκτιμούν περαιτέρω άνοδο 10-20% για τη χρονιά, αν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιφέρει downside risk στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Επίσης, ο οίκος σημειώνει ότι οι ενεργειακοί όμιλοι (ΔΕΗ, Metlen) ενδέχεται να επωφεληθούν βραχυπρόθεσμα από την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Optima Bank — Ευκαιρίες στην Ενέργεια

Η Optima Bank εστιάζει στον ενεργειακό κλάδο ως πιθανό «καταφύγιο» εντός της ελληνικής αγοράς στο τρέχον περιβάλλον. Εκτιμά ότι η Motor Oil μπορεί να εμφανίσει EBITDA περί τα 1,094 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 604 εκατ. ευρώ για το 2026, ενώ για τη HELLENiQ Energy προβλέπονται EBITDA 1,003 δισ. ευρώ.

Euroxx — «Υπεραπόδοση ελληνικών τραπεζών»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπουλουγούρη της Euroxx, θα συνεχιστεί η υπεραπόδοση των ελληνικών τραπεζών συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, στηριζόμενη στη σταθεροποίηση των ισολογισμών και στη μείωση των NPEs σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Moody’s έχει επίσης επισημάνει ότι η κερδοφορία θα παραμείνει ισχυρή για τα έτη 2026-2027.