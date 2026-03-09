Alumil: Χρηματοδότηση €13,7 εκατ. από την EBRD – Ανθεκτική λειτουργία της θυγατρικής στα ΗΑΕ

Το δάνειο θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο της εταιρίας στη Βιομηχανική Ζώνη Polaris στο Κάιρο.

Τη χορήγηση δανείου έως 13,7 εκατ. ευρώ προς την Alumil Misr for Trade & Industry SAE, την αιγυπτιακή θυγατρική του Ομίλου Αλουμύλ, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το δάνειο θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Βιομηχανική Ζώνη Polaris στο Κάιρο.

Η νέα γραμμή διέλασης θα αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου και την ικανότητά του να προμηθεύει προηγμένα συστήματα αλουμινίου σε ολόκληρη την περιοχή. Το εργοστάσιο της Alumil Misr, τοποθετημένο σε άμεση γειτνίαση με τη Διώρυγα του Σουέζ, λειτουργεί ως στρατηγική πλατφόρμα παραγωγής και εξαγωγών προς την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τις γειτονικές περιοχές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αλουμύλ, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αποτελεί κομβικό στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παρουσίας μας στην Αίγυπτο. Με την επέκταση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, δημιουργούμε ένα περιφερειακό hub που επιτρέπει μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία σε ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Η συνεργασία με την EBRD είναι καθοριστική για την υλοποίηση αυτού του οράματος και την ανάπτυξη ενός ισχυρού βιομηχανικού αποτυπώματος στην περιοχή.»

Παράλληλα, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Alumil Middle East, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας παραμένει πλήρως λειτουργική: οι τοπικοί προμηθευτές πρώτων υλών διαθέτουν επαρκή αποθέματα, οι παραγωγικές μονάδες λειτουργούν αδιαλείπτως και δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαταραχή στους χρόνους παράδοσης ή στη διαθεσιμότητα υλικών.

Η Alumil Middle East δεν δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά, αλλά εκτελεί έργα σημαντικού μεγέθους στον κατασκευαστικό τομέα, με συμβατικά δεσμευμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Σε ό,τι αφορά τη δυναμική των τιμών, τυχόν αύξηση του κόστους πρώτων υλών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων αναμένεται να επιδράσει θετικά στα περιθώρια κερδοφορίας της θυγατρικής, καθώς οι τιμές πώλησης των τελικών προϊόντων αναπροσαρμόζονται αναλογικά, αντανακλώντας τις μεταβολές στο κόστος εισροών.

Για το επόμενο εξάμηνο, η Διοίκηση δεν αναμένει ουσιώδη μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας της θυγατρικής. Η καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα διεξάγεται κανονικά σε όλα τα επίπεδα. Πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει μικρή κάμψη στον όγκο πωλήσεων, που είχαν προϋπολογισθεί για το 2026, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ανεκτέλεστο και τη γενικότερη δυναμική του κατασκευαστικού κλάδου στα ΗΑΕ, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της Alumil Middle East, για τη χρήση του 2026, θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης (2025).