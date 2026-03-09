Eurobank: Αγορά 4,53 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 16 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 22.526.965 Ίδιες Μετοχές.

Στην αγορά 4.530.874 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,5404 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 16.041.252,50 ευρώ κατά το διάστημα 02.03.2026 – 06.03.2026 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 22.526.965 Ίδιες Μετοχές.