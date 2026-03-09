ft:-Η-g7-θα-συζητήσει-την-από-κοινού-αποδέσμευση-πετρελαίου-από-τα-αποθέματα-εκτάκτου-ανάγκης

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν σήμερα την από κοινού αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τρεις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, υποστηρίζουν την ιδέα ήδη, σύμφωνα με τους FT.

Η κίνηση έχει στόχο την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνική κλήση στις 8:30 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης για να συζητήσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, αναφέρουν οι FT.

Τα 32 μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας διατηρούν στρατηγικά αποθέματα ως μέρος ενός συλλογικού συστήματος έκτακτης ανάγκης που έχει σχεδιαστεί για την περίπτωση που ξεσπάσει κρίση στις τιμές πετρελαίου. Σύμφωνα με πηγή των FT, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι από κοινού απελευθέρωση 300-400 εκατομμυρίων βαρελιών – το 25 έως 30% των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών στο απόθεμα δηλαδή- θα ήταν κατάλληλη για την διαχείριση της κατάστασης.

Τα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης δημιουργήθηκαν το 1974 μετά το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου, το οποίο εκτόξευσε τις τιμές του αργού πετρελαίου και προκάλεσε σημαντικές ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν στις μεγάλες χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο να αντιμετωπίζουν σημαντικά ενεργειακά σοκ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις για να σταματήσει την άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου. Μάλιστα, την Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου απειλεί με εκτόξευση του πληθωρισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.