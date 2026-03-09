G7: Καμία απόφαση για αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων – Συζητήθηκαν όλες οι επιλογές

Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι χώρες μέλη του ΙΕΑ διαθέτουν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ως δημόσια αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Οι χώρες της G7 δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια απόφαση σχετικά με την πιθανή αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων τους λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ από τις Βρυξέλλες.

«Δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτό το σημείο» είπε ο Λεσκύρ μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7. «Αυτό που συμφωνήσαμε είναι να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εφόσον χρειαστεί να σταθεροποιηθεί η αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής αποδέσμευσης των αναγκαίων αποθεμάτων», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις παρακολουθούν την κατάσταση και επί του παρόντος δεν υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις ΗΠΑ.

Η ομόλογός του της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία της αποδέσμευσης των αποθεμάτων απάντησε ότι «σύντομα» θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Ενέργειας των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, σημειώνοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) ζήτησε από κάθε χώρα της G7 να προχωρήσει σε «συντονισμένη» αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Ο επικεφαλής του ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ είπε ότι στη συνεδρίαση συζητήθηκαν «όλες οι διαθέσιμες επιλογές», σημειώνοντας ότι οι συνθήκες στις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές επιδεινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους. Εξήγησε ότι, πέραν των προκλήσεων στον διάπλου του στενού του Χορμούζ, έχει περικοπεί και ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής των χωρών.

Τόνισε ότι είναι σε στενή επαφή με τους υπουργούς Ενέργειας πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαουδικής Αραβίας, της Βραζιλίας, της Ινδίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι χώρες μέλη του ΙΕΑ διαθέτουν περισσότερα από 1,2 δισ. βαρέλια πετρελαίου ως δημόσια αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση αυτή συγκλήθηκε προκειμένου οι υπουργοί να συζητήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στις αγορές, την ώρα που η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε νωρίτερα σήμερα τα 119 δολάρια το βαρέλι. Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης στελέχη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.