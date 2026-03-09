goldman sachs:-Η-Ελλάδα-πιο-ανθεκτική-στο-ενεργειακό-σοκ-από-την-υπόλοιπη-Ευρωζώνη

H ελληνική κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των οικονομικών επιπτώσεων ενός τέτοιου σοκ, σημειώνει ο οίκος.

Η Ελλάδα εμφανίζεται πιο ανθεκτική απέναντι στις συνθήκες ενεργειακού σοκ που διαμορφώνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η δυναμική της ανάπτυξης στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή και, δεδομένης της σημερινής προσεκτικής δημοσιονομικής πολιτικής, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των οικονομικών επιπτώσεων ενός τέτοιου σοκ.

Έτσι, ένα ενεργειακό σοκ αναμένεται να έχει μικρότερη επίδραση στις τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει ακόμη δημοσιονομικό χώρο για τη λήψη μέτρων, ενώ συνολικά, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα υποστεί μικρότερη επίδραση στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό από ένα τέτοιο σοκ σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs σημειώνει ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να ανακάμπτουν και πλέον έχουν επιστρέψει στα επίπεδα κορύφωσης που είχαν καταγραφεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με εξαίρεση τον τομέα των οικιστικών κατασκευών. Της αύξησης των επενδύσεων ηγείται κυρίως ο μη χρηματοπιστωτικός επιχειρηματικός τομέας, όπου ο δείκτης μόχλευσης έχει αυξηθεί και πλέον βρίσκεται σχεδόν σε ευθυγράμμιση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η εμπειρική ανάλυση δείχνει επίσης ότι η πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανταποκρίνεται εντονότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια στην οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρωζώνη. Δεδομένου ότι η πιστωτική επέκταση αυξήθηκε παράλληλα με την άνοδο των επενδύσεων, εκτιμάται ότι η οικονομική δυναμική θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάκαμψη των επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή, ο κατασκευαστικός τομέας και ειδικότερα ο κλάδος των κατοικιών εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον ευρύτερο επενδυτικό κύκλο. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν επιταχυνθεί από το 2022, ενώ οι τιμές τόσο των γραφειακών όσο και των οικιστικών ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ανάλυση της Goldman Sachs δείχνει ότι η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ανταποκρίνεται περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη και διατηρείται για μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι η αύξηση της πιστωτικής δραστηριότητας θα στηρίξει την ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες τα επόμενα χρόνια.