Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, March 9
    intracom-defence:-Προηγμένα-συστήματα-επικοινωνιών-ελληνικής-τεχνολογίας-για-το-Πολεμικό-Ναυτικό
    Intracom Defence: Προηγμένα συστήματα επικοινωνιών ελληνικής τεχνολογίας για το Πολεμικό Ναυτικό

    Intracom Defence: Προηγμένα συστήματα επικοινωνιών ελληνικής τεχνολογίας για το Πολεμικό Ναυτικό

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συστήματα αφορούν ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για μετάδοση φωνής και δεδομένων.

    Σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υπέγραψε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 η εταιρεία Intracom Defence (IDE) για την προμήθεια επικοινωνιακών συστημάτων ελληνικής ανάπτυξης και τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.

    Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συστήματα αφορούν ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για μετάδοση φωνής και δεδομένων.

    Keep Reading