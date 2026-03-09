intracom-defence:-Προηγμένα-συστήματα-επικοινωνιών-ελληνικής-τεχνολογίας-για-το-Πολεμικό-Ναυτικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συστήματα αφορούν ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για μετάδοση φωνής και δεδομένων.

Σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υπέγραψε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 η εταιρεία Intracom Defence (IDE) για την προμήθεια επικοινωνιακών συστημάτων ελληνικής ανάπτυξης και τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.

