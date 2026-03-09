reuters:-Ο-Τραμπ-εξετάζει-τις-επιλογές-του-για-να-«τιθασεύσει»-τις-τιμές-πετρελαίου-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εξετάσει ήδη από τη Δευτέρα μια σειρά επιλογών για την τιθάσευση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η προσπάθεια αυτή αντανακλά τις ανησυχίες του Λευκού Οίκου ότι η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα βλάψει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ ελπίζουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τα πιθανά μέτρα

Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον συζητούν με ομολόγους τους από την Ομάδα των Επτά μεγάλων οικονομιών, των G7, μια πιθανή κοινή απελευθέρωση αργού πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα ως ένα από τα πολλά μέτρα που συζητούνται αυτήν τη στιγμή, ανέφεραν οι πηγές.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τον περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών, την παρέμβαση στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, την απαλλαγή από ορισμένους ομοσπονδιακούς φόρους και την άρση των απαιτήσεων βάσει ενός αμερικανικού νόμου που ονομάζεται «Νόμος Τζόουνς», σύμφωνα με τον οποίο τα εγχώρια καύσιμα διακινούνται μόνο με πλοία με σημαία ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι εκτιμήσεις των αγορών

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι οι επιλογές πολιτικής των ΗΠΑ θα έχουν μικρή επιρροή στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εφόσον οι μάχες εμποδίζουν τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, καθώς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον πρόεδρο. Ο Πρόεδρος Τραμπ και ολόκληρη η ενεργειακή του ομάδα είχαν ένα ισχυρό σχέδιο δράσης για να διατηρήσουν τις αγορές ενέργειας σταθερές πολύ πριν ξεκινήσει η Επιχείρηση ”Επική Οργή” και θα συνεχίσουν να εξετάζουν όλες τις αξιόπιστες επιλογές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς σε ανακοίνωσή του, χρησιμοποιώντας το όνομα της κυβέρνησης Τραμπ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ που στοχεύουν το Ιράν.

Οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τα μέσα του 2022, αγγίζοντας για λίγο τα 119 δολάρια το βαρέλι, με το κόστος της βενζίνης και άλλων καυσίμων να αυξάνεται ως αποτέλεσμα από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Λευκός Οίκος «διαθέτει λίγα ουσιαστικά εργαλεία»

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συγκεντρώσουν προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άμβλυνση της πίεσης στις τιμές του αργού πετρελαίου και της βενζίνης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters. Στις συζητήσεις συμμετέχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και του κορυφαίου συμβούλου Στίβεν Μίλερ, ανέφεραν οι πηγές.

Αναλυτές και αξιωματούχοι της βιομηχανίας έχουν δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει λίγα ουσιαστικά εργαλεία για να περιορίσει γρήγορα τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, εκτός εάν οι αρχές μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη ροή των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, της στενής πλωτής οδού μεταξύ Ιράν και Ομάν που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι επιλογές κυμαίνονται από οριακές έως συμβολικές ή βαθιά μη σοφές», δήλωσε μία από τις πηγές, η οποία συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο για την προσπάθεια.

Η αναταραχή στις αγορές ενέργειας έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τον πρόεδρο, ο οποίος έχει επιδιώξει να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές των καυσίμων ως ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού του μηνύματος προς τους ψηφοφόρους. Μια παρατεταμένη αύξηση του κόστους του πετρελαίου και της βενζίνης θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές στις μεταφορές και τους καταναλωτές.

Ένα σχέδιο του Λευκού Οίκου για την παροχή ναυτικής συνοδείας και διασφάλισης ασφαλείας για τα δεξαμενόπλοια που ταξιδεύουν στο Στενό του Ορμούζ μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την κυκλοφορία πλοίων μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.