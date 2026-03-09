wall-street:-Ισχυρή-ανατροπή-και-ανοδικό-κλείσιμο-μετά-τις-δηλώσεις-Τραμπ-για-πιθανό-τέλος-του-πολέμου

Η Wall Street έκλεισε στα «πράσινα» τη Δευτέρα (9/3), παρά τις αρχικές απώλειες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ίσως πλησιάζει στο τέλος του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,50% στις 47.740,95 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,83% στις 6.795,90 μονάδες και ο Nasdaq εκτοξεύτηκε κατά 1,38% στις 22.695,95 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με τις απώλειες που καταγράφονταν νωρίτερα μέσα στη μέρα. Ο Dow Jones είχε υποχωρήσει σχεδόν 900 μονάδες στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq είχαν σημειώσει πτώση έως και 1,5%.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του CBS News — ο οποίος μετέφερε τα σχόλιά του σε ανάρτηση στο X — ότι «ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί».

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε αναφέρει για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι τα πλοία κινούνται πλέον κανονικά μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ και ότι «σκέφτεται να το θέσει υπό έλεγχο».

Επιπλέον, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε έως και περίπου 81 δολάρια το βαρέλι μετά τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια και έφτασε πάνω από 119 δολάρια, για πρώτη φορά από το 2022, όταν οι αγορές αντιδρούσαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το διεθνές benchmark Brent υποχώρησε επίσης, φτάνοντας περίπου τα 84 δολάρια το βαρέλι στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας. Στις αρχές του έτους, οι τιμές πετρελαίου στις ΗΠΑ ήταν κάτω από 60 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ της Δευτέρας, το Brent υποχωρούσε κατά 0,33% στα 88,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI σημείωνε πτώση 6,45% στα 85,08 δολάρια το βαρέλι.

«Φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο John Luke Tyner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής σταθερού εισοδήματος στην Aptus Capital Advisors.

Η ευρύτερη αγορά ενισχύθηκε επίσης από την άνοδο των μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών. Η Broadcom σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ οι Micron Technology και Advanced Micro Devices (AMD) κέρδισαν περίπου 5% η καθεμία. Η Nvidia ενισχύθηκε περισσότερο από 2%.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτιναχθεί μετά τη μείωση της παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε περικοπές στην παραγωγή χωρίς να διευκρινίσει το μέγεθός τους, ενώ στο Ιράκ η παραγωγή φέρεται να έχει μειωθεί κατά 70%.

Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της G7 — δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ — σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν έκτακτη διαδικτυακή συνάντηση την Τρίτη (10/3) για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας συναντήθηκαν τη Δευτέρα για το ίδιο θέμα, χωρίς όμως να ληφθεί τελική απόφαση.

Το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι θεωρείται από πολλούς στη Wall Street ως ένα κρίσιμο σημείο για την οικονομία, εκτός αν ο πόλεμος λήξει γρήγορα και οι τιμές υποχωρήσουν. Ο Τραμπ έγραψε την Κυριακή ότι μια άνοδος στις «βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου» είναι «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο Tyner είπε:

«Δεν νομίζω ότι αυτή η μικρή αναταραχή ήταν αρκετά σοβαρή ή αρκετά παρατεταμένη ώστε να ανατρέψει την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και των εταιρικών κερδών.»

Και πρόσθεσε:

«Θα φανταζόμουν ότι, εκτός αν έχει καταστραφεί σημαντικό ενεργειακό infrastructure, το πετρέλαιο θα επιστρέψει γρήγορα και θα σταθεροποιηθεί κάπου μεταξύ 65 και 75 δολαρίων το βαρέλι, που είναι ένα είδος ισορροπίας που βολεύει όλους.»