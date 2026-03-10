Ανάκαμψη-στις-ασιατικές-αγορές-μετά-το-μήνυμα-Τραμπ-για-αποκλιμάκωση-στο-Ιράν

Στις Αγορές Ασίας – Ειρηνικού, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας άνοιξε την Τρίτη (10/3) με άνοδο άνω του 5% , ηγούμενος της ανάκαμψης στην περιοχή, μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την ανάκαμψη της Wall Street , καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση με το Ιράν ίσως πλησιάζει στο τέλος της.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 10%, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υπό έλεγχο τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, όπως είπε σε δημοσιογράφο του CBS News, «ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, σχεδόν πλήρως».

Ύστερα από αυτές τις δηλώσεις, το διεθνές αργό Brent υποχωρούσε κατά 10%, στα 89,03 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα (9/3). Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate crude oil σημείωσε πτώση άνω του 9%, στα 86,05 δολάρια ανά βαρέλι. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες πτώσεις σημειώθηκαν αφού τη Δευτέρα το πετρέλαιο είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια.

«Με το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου να έχει διακοπεί, έχουμε τη μεγαλύτερη διαταραχή που έχει καταγραφεί ποτέ», δήλωσε ο Bob McNally, πρόεδρος της Rapidan Energy Group, αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η μεγαλύτερη διαταραχή πριν από τον τρέχοντα πόλεμο είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της Κρίσης του Σουέζ, όταν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισραήλ εισέβαλαν στη Χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας ενεργειακών συμβούλων προς τους πελάτες της την Κυριακή. Τότε είχε διαταραχθεί περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Και άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ ενισχύθηκε πάνω από 4%.

Στο ίδιο πλαίσιο, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 1,09% στις 8,962.60 μονάδες.

Στην Ιαπωνία τώρα, ο Nikkei 225 σημείωσε άλμα 3% κλείνοντας τελικά στις 54,308.50 μονάδες, ενώ ο TOPIX ενισχύθηκε κατά 1,3%.

Ο δείκτης Hang Seng Index στο Hong Kong κατέγραψε άνοδο 2,02% στις 25,947.50 μονάδες ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 4,123.14 μονάδες.

Άνοδο σημείωσαν επίσης και οι μετοχές που σχετίζονται με τον τουρισμό και τις αερομεταφορές. Οι μετοχές της Air China, εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αυξήθηκαν σχεδόν 3%, ενώ της China Eastern Airlines ενισχύθηκαν κατά 2,9%. Η China Southern Airlines σημείωσε άνοδο 2,85%, ενώ η Singapore Airlines κατέγραψε κέρδη 1,54%.