Ανδρουλάκης-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Το-πόρισμα-της-ΝΔ-είναι-διαβατήριο-ατιμωρησίας-των-ευθυνών-των-«γαλάζιων»-υπουργών

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του πορίσματος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «σήμερα η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να γράψει μια ακόμη μελανή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «και γνώριζε και επέτρεψε να μη χυθεί φως αλλά να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τόνισε ότι το πόρισμα της ΝΔ «για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μνημείο υποκρισίας και υποτίμησης της νοημοσύνης του ελληνικού λαού», ότι «αποτελεί το απόλυτο διαβατήριο της ατιμωρησίας και των ευθυνών των γαλάζιων υπουργών και των στελεχών σας». Υποστήριξε ότι αντίθετα το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ «είναι τεκμηριωμένο λέξη προς λέξη για τη μεθοδευμένη λεηλασία εις βάρος του τίμιου αγρότη και κτηνοτρόφου».

Επίσης χαρακτήρισε το πόρισμα της ΝΔ και ως «μνημείο απεριόριστου θράσους, που εκφράστηκε κυνικά από τον κ. Γεωργιάδη όταν είπε ότι έχουμε 157 και λόγω του άρθρου 86 δεν μας ελέγχει και δεν μας ακουμπά κανείς. Ούτε η ελληνική ούτε η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη». Σχολίασε στο ίδιο πλαίσιο ότι «το πόρισμά τους είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια», «ένα μήνυμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας ότι τα πολιτικά πρόσωπα που λεηλάτησαν τους κόπους τους, αυτή η γαλάζια συμμορία όπως της περιέγραψε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, αγωνιούν να μείνει ατιμώρητη». Υποστήριξε ότι «επιλέγουν με κυνισμό να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά γιατί φοβούνται οι ίδιοι ότι αν αυτά τα στελέχη της ΝΔ ανοίξουν το στόμα τους, θα τους παρασύρουν μαζί τους».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το μέγεθος της διαφθοράς δεν μπορεί να κρυφτεί: «Τα είδαμε, τα διαβάσαμε και τα ακούσαμε από τα χείλη των πρωταγωνιστών στις συνομιλίες της δικογραφίας αλλά και εντός της εξεταστικής επιτροπής». «Ντροπή και μόνο ντροπή», είπε για την ημέρα που ο «πρωθυπουργός έδωσε εντολή στους βουλευτές του να εξαφανιστούν από την αίθουσα» κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για Βορίδη και Αυγενάκη. «Αλλά και στην ίδια την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», συνέχισε, «επιβεβαιώσατε ότι στόχος σας ήταν να την μετατρέψετε σε εργαλείο συγκάλυψης, σε πλυντήριο ευθυνών». Χαρακτήρισε τους κομματικούς αξιωματούχους, τα κυβερνητικά στελέχη και τους «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές ως «θλιβερούς πρωταγωνιστές σε ένα κακοπαιγμένο σήριαλ» που «αποτυπώνει τη βαθιά παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «είναι αναμφισβήτητη η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που, αντί να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, πήγαινε σε τσέπες πονηρών. Όπως επίσης και οι ευθύνες των δύο υπουργών της κυβέρνησής σας -του κ. Αυγενάκη και Βορίδη-, οι οποίες έχουν αναδειχθεί ανάγλυφα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σχολίασε ότι «πράγματι, ο κ. Βορίδης προέβη σε ένα κολοσσιαίο ‘θαύμα’ που κάνει τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων να φαίνεται απλό τρικ: το 2020 το Εθνικό Απόθεμα έφτασε τα 1.569.616 στρέμματα, αριθμός δηλαδή πενταπλάσιος από το 2018 αλλά και έως 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022, χρονιά κατά την οποία ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα». Τόνισε ότι «παράλληλα, ο ίδιος δεν στήριξε καμία προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγνόησε τις επιστολές του τότε προέδρου που είχε διορίσει ο κ. Μητσοτάκης, επέτρεψε πιέσεις εναντίον του για να μην προχωρήσει σε ελέγχους και τελικά ο ίδιος τον οδήγησε σε παραίτηση», ενώ «η νέα διοίκηση που διόρισε, ξεμπλόκαρε ύποπτα ΑΦΜ, χαλάρωσε ελέγχους και διευκόλυνε το κύκλωμα» και πως μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο επιβραβεύθηκε με μια θέση στο Μαξίμου. Σχολίασε ότι «φτάσαμε στο σημείο να δηλώνει με θράσος ότι δεν αναφέρθηκε ποτέ το όνομά του στην Εξεταστική», για να ρωτήσει: «Ποιος είναι ο ‘Μάκης του Μαξίμου’»;

«Ούτε ο έτερος Καππαδόκης, ο κ. Αυγενάκης, δεν άκουσε το όνομά του;», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «από τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο ίδιος και ο στενός του συνεργάτης γνώριζαν επί μήνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά απέκρυπταν κρίσιμες καταγγελίες» και ότι «πρόκειται για καραμπινάτη υπόθεση συγκάλυψης».

Χαρακτήρισε «εμπαιγμό» το να μιλά για «ανάληψη πολιτικής ευθύνης ο κ. Μητσοτάκης, «αυτός που άλλαξε 6 υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα σε έξι χρόνια και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο άνθρωπος που όταν τον ρωτούσα για το Οργανισμό πολύ πριν από το ευρωπαϊκό πρόστιμο, μας απαντούσε ότι υπάρχουν κάποιες σκιές». «Και γνώριζε και επέτρεψε να μην χυθεί φως αλλά να επικρατήσει το σκοτάδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος που λειτουργούσε ως μηχανή λεηλασίας κοινοτικών κονδυλίων. Μία ολόκληρη εγκληματική οργάνωση ξεδιπλώνεται σε 3.000 σελίδες δικογραφίας με πρωταγωνιστές γαλάζια στελέχη, υποψήφιους ευρωβουλευτές της ΝΔ, γενικούς γραμματείς της, πολιτευτές και λοιπούς παρατρεχάμενους».

Είπε ότι το επιχείρημα των «διαχρονικών παθογενειών» «κατέληξε να είναι το έσχατο καταφύγιο μιας κυβέρνησης σε αποδρομή» και έκανε λόγο για «υποκρισία και δειλία» σχετικά με το επιχείρημα «για ένα σκάνδαλο του 2019 – 2024 να ευθύνεται ο υπουργός που ίδρυσε τον Οργανισμό αλλά τον προηγούμενο αιώνα».

Διευρύνοντας την κριτική του στην κυβέρνηση, είπε ότι «η διαφορά της ΝΔ είναι σαν τη Λερναία Ύδρα», παραπέμποντας στην ετήσια έκθεση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για να σημειώσει ότι «οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισ. ευρώ». Είπε ότι «από τις χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχετε υπογράψει μόλις το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των χρημάτων που δόθηκαν, δηλαδή δώδεκα εταιρείες έλαβαν περίπου 1,5 δισ.», προσθέτοντας ότι «το πιο εξοργιστικό» είναι ότι «όχι μόνο μοιράζετε λεφτά στους φίλους σας, αλλά εξασφαλίζετε ότι δεν έχουν καν ανταγωνισμό». Επεσήμανε εν προκειμένω ότι έχει θέσει θέμα «για τις απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένη εταιρεία για την καμπάνια στους απόδημους, απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ…», ζητώντας απαντήσεις εκ νέου από την κυβερνητική πλευρά για μια υπόθεση, που όπως είπε, αγγίζει τα 7.886.000 ευρώ.

Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση διέψευσε οικτρά τις ελπίδες κάθε καλόπιστου πολίτη» και ότι «σήμερα, οι πολίτες νιώθουν βαθιά προδομένοι, βλέποντας την αλαζονεία μιας δήθεν φιλελεύθερης ΝΔ που έχει μετατρέψει το κράτος σε κομματικό λάφυρο». «Αντί για την ‘κανονικότητα’ που υποσχεθήκατε και αντί για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό κράτος Δικαίου, κάνατε την Ελλάδα τόπο μόνιμης κατασκήνωσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σχολίασε.

Τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα προϋποθέτει ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν θα λαμβάνει προνομιακή μεταχείριση αξιοποιώντας το άρθρο 86 και από στρατευμένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες». Πρόσθεσε ότι «η χώρα δεν αντέχει άλλο την αποκρουστική ηχώ από το προκλητικό μήνυμα ότι όποιος είναι ισχυρός θα πέφτει στα μαλακά και θα προστατεύεται».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «ο πρωθυπουργός αρέσκεται εσχάτως σε μεγάλα λόγια και διλήμματα περί σταθερότητας», όμως «σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή. Σταθερότητα χωρίς διαφάνεια είναι θεσμική σήψη. Σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη είναι μονιμοποίηση της αδικίας». Υπογράμμισε ότι «άρα, το πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι σαφές: Ή με την αλήθεια, ή με την ατιμωρησία. Ή με τον έντιμο αγρότη, ή με τα δίκτυα της ΝΔ που λυμαίνονται τον κόπο του. Ή με τη θεσμική λογοδοσία ή με την κομματική προστασία. Ή με τη δημοκρατία που ερευνά και ψάχνει την αλήθεια ή με την εξουσία τους που συγκαλύπτει».

Υποστήριξε ότι «δεν είμαστε όλοι το ίδιο», ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει «τη σύγκρουση με το οργανωμένο σύστημα διαφθοράς του επιτελικού κράτους που έστησε ο κ. Μητσοτάκης» και ότι αγωνίζεται καθημερινά για την πολιτική αλλαγή προς όφελος του ελληνικού λαού.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

