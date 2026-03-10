Από-τις-σκάλες,-κάτω-από-τη-μύτη-των-φρουρών-τους,-το-‘σκασαν-οι-Ιρανές-ποδοσφαιρίστριες:-Δείτε-βίντεο-από-τη-δραματική-απόδραση

Μια ομάδα διχασμένη ανάμεσα στις πέντε που ζήτησαν και πήραν άσυλο από την Αυστραλία και αυτές που με δάκρυα στα μάτια επέστρεψαν στην πατρίδα τους είναι η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την απόδραση των πέντε γυναικών από το ξενοδοχείο της αποστολής είναι κινηματογραφικές: έφυγαν κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των φρουρών, αλλά και των μελών της αποστολής τους, έστελναν μηνύματα «SOS» με τους φακούς των κινητών τους, ήταν σχεδόν σαν φυλακισμένες και τις περιέφεραν από ξενοδοχείο σε γήπεδο.

Αλλά την ίδια ώρα φαίνεται πώς η απόφαση για τη φυγή, που τελικά υλοποίησαν οι πέντε, επιβάρυνε ψυχολογικά την ομάδα.

Η δικηγόρος των πέντε Τίνα Κορντροσταμί, είπε σε αυστραλιανό σταθμό ότι οι πέντε επιχείρησαν να φύγουν από το πάρκινγκ, αφού πρώτα κατέβηκαν από τις σκάλες για την έξοδο κινδύνου. Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν ότι οι πέντε γυναίκες λείπουν, επικράτησε αναστάτωση.

Οι εξοργισμένοι φρουροί τις ακολούθησαν και μάλιστα κατέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες γιατί δεν είχαν τον χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ. Για καλή τύχη των πέντε γυναικών, η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι είχε συμβεί, με τους φρουρούς να είναι σαφώς απογοητευμένοι γιατί είχαν μια δουλειά -να κρατούν τις παίκτριες περιορισμένες- αλλά ξεκάθαρα απέτυχαν.

Δείτε βίντεο με τους φρουρούς να τρέχουν στις σκάλες του ξενοδοχείου:

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Mέλη της ιρανικής γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας εγκατέλειψαν την Αυστραλία και ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής προς μία εμπόλεμη ζώνη και ένα αβέβαιο μέλλον. Στις τελευταίες στιγμές τους στην μακρινή ήπειρο δεν έλειψαν τα δάκρυα και η συγκίνηση, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως μία ακόμη παίκτρια αποφάσισε τελευταία στιγμή πριν την επιβίβαση να μην ακολουθήσει τις πέντε που έλαβαν άσυλο.

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ για να επιβιβαστούν στην πτήση με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας μίλησαν στην εφημερίδα Sydney Morning Herald με αρκετές γυναίκες που δεν κατονομάστηκαν να επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα: πώς θέλουν να επιστρέψουν σπίτι στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω στην Αυστραλία, μία γυναίκα απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να γίνει πρόσφυγας και αν το Ιράν ήταν ασφαλές, η νεαρή γυναίκα κούνησε το κεφάλι. «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου», απάντησε.

Δύο άλλες γυναίκες είπαν ότι είχαν μιλήσει με τις οικογένειές τους. Όταν ρωτήθηκαν για τις διακοπές ρεύματος στο Ιράν, μια κοπέλα σήκωσε τους ώμους. Μια άλλη άρχισε να μιλάει, αλλά μετά απευθύνθηκε σε έναν συνοδό, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο μήνυμα: «Είναι χαρούμενες που θα δουν τις οικογένειές τους».

Ωστόσο, όπως σημειώνει η αυστραλιανή εφημερίδα, η γλώσσα του σώματος ορισμένων μελών της ομάδας έδειχνε κάτι διαφορετικό. Οι τελευταίες γυναίκες που επιβιβάστηκαν το έκαναν με δάκρυα στα μάτια. Μία γυναίκα έλειπε, ενώ μια άλλη κάθισε στο κάθισμα, αρνούμενη να φύγει.

Γύρω από τις παίκτριες ήταν αστυνομικοί της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μάλιστα, αρνήθηκαν να ελέγξουν αν μία γυναίκα είχε δραπετεύσει. Στο μεταξύ, πέντε παίκτριες της ομάδας είχαν ήδη αποφασίσει να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά από κρυφές συναντήσεις.

Οι συνοδοί των υπόλοιπων παικτριών απέφυγαν τους διαδηλωτές, καθώς η ομάδα έφευγε από το ξενοδοχείο της στο Γκολντ Κόουστ και μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο πριν πετάξει για το Σίδνεϊ. Στα social media έχει κυκλοφορήσει και βίντεο στο οποίο φαίνεται μία παίκτρια με σκυμμένο το κεφάλι ενώ μία άλλη την τραβά από το χέρι για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished. UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

‘SAVE OUR GIRLS’: Fans attempt to block the Iranian women’s soccer team from leaving their Australian hotel, fearing the players would face punishment upon returning to Iran after players refused to sing their national anthem ahead of a recent game. Witnesses said one player was… pic.twitter.com/Ho3h7Pex8C — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Το μήνυμα του κυβερνήτη της πτήσης και οι ευχές

Η Κόρτνι, επιβάτης της πτήσης από το Γκολντ Κόαστ προς το Σίδνεϊ, είπε ότι οι παίκτριες επιβιβάστηκαν πρώτες στην πτήση της Qantas. Είπε στη Daily Mail ότι πολλοί επιβάτες συγκινήθηκαν από την «όμορφη ατμόσφαιρα» της πτήσης, που δημιουργήθηκε εν μέρει από τον συγκινητικό φόρο τιμής του κυβερνήτη προς τις παίκτριες.

«Ο κυβερνήτης έκανε μια πολύ όμορφη ανακοίνωση για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και για την τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο», είπε η Κόρτνι με δάκρυα στα μάτια, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Η ατμόσφαιρα στο αεροπλάνο ήταν πολύ ωραία, όλοι χειροκρότησαν τον πιλότο και όλοι ήταν ευγενικοί και πραγματικά υπέροχοι», ανέφερε. Οι παίκτριες «διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έμειναν ενωμένες» στις πρώτες σειρές των οικονομικών θέσεων. «Εγώ τους είπα (στις παίκτριες): “Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σας”», είπε η Κόρτνι.

Από το Σίδνεϊ και το σήμα SOS στον πόλεμο

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, αποβιβάστηκαν από την πτήση εσωτερικού και επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό λεωφορείο για να μεταφερθούν στον διεθνή τερματικό σταθμό. Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε και ένα βίντεο που δείχνει καθαρά τις γυναίκες να στέλνουν σήμα SOS με τον φακό του κινητού τους όσο ήταν στο λεωφορείο στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport. At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Υπήρξε μια καθυστέρηση όταν η ομάδα πέρασε από το συνοριακό έλεγχο, λόγω της πιθανότητας ότι και άλλες παίκτριες είχαν επιλέξει να μείνουν στην Αυστραλία. Ένας αξιωματικός πήρε μια στοίβα διαβατηρίων σε ένα παρακείμενο δωμάτιο, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες πέρασαν από τις πύλες και οι παίκτριες παρέμειναν πίσω για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μία παίκτρια απομακρύνθηκε από τις άλλες από τους αξιωματικούς, αλλά τελικά επέστρεψε. Οι γυναίκες, πάντα συνοδευόμενες, περιφέρονταν στα καταστήματα και έστελναν μηνύματα ενώ περίμεναν την πτήση της επιστροφής προς την εμπόλεμη ζώνη…

Συνολικά 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί -οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες- περίμεναν μαζί με την ομάδα την πτήση τους για το εξωτερικό.