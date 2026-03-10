Από-τι-εξαρτάται-το-πλαφόν-στις-τιμές

«Μετράνε» τις επιπτώσεις, «ζυγίζουν» τα μέτρα στήριξης. Εντός εβδομάδας οι αποφάσεις για αισχροκέρδεια.

Η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου (προς στιγμήν έως σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα) φέρνει πιο κοντά τις αποφάσεις για έκτακτα μέτρα, με πρώτη γραμμή άμυνας την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας –ή και επαναφορά του πλαφόν περιθωρίου κέρδους στις τιμές αν κριθεί αναγκαίο- και στη συνέχεια μόνον όλα τα άλλα. Στην κυβέρνηση κινούνται με τακτική «πρώτα μετράμε, ύστερα μιλάμε», όπως στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Διαβάστε ακόμα – Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα

Τα έκτακτα μέτρα, δηλαδή, σχεδιάζεται να μπαίνουν κλιμακωτά στη ζωή μας: Πρώτα παρεμβάσεις με ελέγχους τιμών που θα περιορίζουν τη ζημιά, ύστερα αποτίμηση της κατάστασης και αποφάσεις για μέτρα στήριξης –αν χρειαστεί- που να καλύψουν τη ζημιά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις για τις παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Διαβάστε ακόμα – Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ – Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Καταλύτης αποφάσεων θα είναι οι τιμές στην αγορά και κατά πόσον ανοίγει η «ψαλίδα» στις τιμές των καυσίμων, από τη στιγμή που βγαίνουν από τα διυλιστήρια μέχρι να φτάσουν στην αντλία και τον τελικό καταναλωτή. Στη βάση αυτή, προετοιμάζονται μέτρα που εξετάστηκαν το βραδυ της Δευτέρας, στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σκοπός δεν ήταν η λήψη αποφάσεων, αλλά η επεξεργασία των νέων δεδομένων σε Ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα.

Από το να ξεκινήσουν έλεγχοι και να μπουν αναχώματα στην ακρίβεια πάντως, μέχρι να έρθουν μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η απόσταση το 2022 ήταν μεγάλη, καθώς χρειάστηκαν αρκετές εβδομάδες. Με βάση την εμπειρία τότε όμως και –κυρίως- ανάλογα με την ένταση και την έκταση των εξελίξεων σήμερα, δεν αποκλείεται να χρειαστεί πολύ λιγότερος χρόνος πλέον -ή και κάποιες ημέρες μόλις αν τα γεγονότα το επιβάλουν.

Σε κάθε περίπτωση, στο οικονομικό επιτελείο αποκρούουν πιέσεις για «προληπτικές» μειώσεις ειδικών φόρων ή ΦΠΑ και «πρόωρα» μέτρα στήριξης. Ενώ, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, τα όποια μέτρα ανακούφισης χρειαστεί να ληφθούν, θα μπορέσουν να καλύψουν κατά ένα μέρος μόνο το κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.