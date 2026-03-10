Βενζίνη:-«Φορτσάρει»-ολοταχώς-στα-2-ευρώ-η-τιμή-της-αμόλυβδης

Ολοταχώς για τα δύο ευρώ ανά λίτρο κινούνται η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης, καθώς χθες υπήρξαν νέες – σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των διυλιστηρίων.

Ειδικότερα, πριν ακόμα η τιμή του μπρεντ σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, κάτι που έγινε χθες, τα διυλιστήρια είχαν προχωρήσει ήδη στην αύξηση της αμόλυβδης κατά 25 ευρώ ανά χίλια λίτρα σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου στις τιμές χονδρικής προστέθηκαν 53 ευρώ ανά χίλια λίτρα. Άμεσα αυτό σημαίνει μία αύξηση της τάξεως των 2,7 λεπτών για τη βενζίνη και 5,3 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, χθες οι διυλιστηριακές τιμές διαμορφώθηκαν στα 1.352 ευρώ ανά χίλια λίτρα για την αμόλυβδη 95 οκτανίων (από 1.327 την Παρασκευή) και στα 1.336 ευρώ ανά χίλια λίτρα στο πετρέλαιο κίνησης (από 1.283 την περασμένη Παρασκευή).

Εκτιμήσεις

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η συνολική αύξηση στη βενζίνη εκτιμάται στα 20 λεπτά το λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης στα 30 λεπτά, με την πανελλαδική μέση τιμή να υπολογίζεται λίγο κάτω από το 1,90 ευρώ και για τα δύο καύσιμα. Ωστόσο, η χθεσινή εκτίναξη των διεθνών τιμών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ανατιμητικές πιέσεις, κάτι που θα φανεί έντονα τις δύο επόμενες ημέρες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμές που θα ξεπεράσουν τα δύο ευρώ ανά λίτρο.

Κάπως καλύτερη, πάντως, είναι η κατάσταση στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου οι τιμές είναι κατά τέσσερα έως πέντε λεπτά αυξημένες.

Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την κλιμάκωση της σύγκρουσης, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των τιμών κάθε άλλο παρά θετικές είναι.

Αν και η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοικτό το θέμα παρεμβάσεων, ωστόσο δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, που ανέρχεται στο 24%, και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Για τη βενζίνη ο ΕΦΚ βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., με 700 ευρώ ανά χίλια λίτρα. Αντίθετα ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης είναι στα 410 ευρώ ανά χίλια λίτρα.

Η μείωση των φόρων αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα των βενζινοπωλών, οι οποίοι μέσω της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ) ζητούν συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, προκειμένου να θέσουν ξανά επί τάπητος το εν λόγω θέμα αυτήν τη δύσκολη περίοδο.