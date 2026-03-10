Close Menu
    Tuesday, March 10
    Βιετνάμ: Σύσταση τηλεργασίας για εξοικονόμηση καυσίμων με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν

    Το υπουργείο Εμπορίου του Βιετνάμ κάλεσε τις τοπικές επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξοικονόμησης καυσίμων, εν μέσω διαταραχών στον εφοδιασμό και αυξήσεων των τιμών, στη σκιά του πολέμου στο Ιράν.

    Οι τιμές της βενζίνης στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν αυξηθεί κατά 32%, του ντίζελ κατά 56% και της κηροζίνης κατά 80% από τα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας καυσίμων Petrolimex, την οποία επικαλείται το Reuters.

    Το Βιετνάμ αποφάσισε τη Δευτέρα να άρει τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων έως τα τέλη Απριλίου.

