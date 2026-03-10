Βρεττού-(credia):-Συντηρητικές-οι-παραδοχές-του-business-plan,-«κλειδί»-η-ανάπτυξη-μέσω-Μάλτας

Σε φάση επανατοποθέτησης της στρατηγικής της εισέρχεται η CrediaBank, με τη διοίκηση να θέτει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα χρόνια.

Σε φάση στρατηγικής αναδιάταξης εισέρχεται η CrediaBank, με τη διοίκηση να θέτει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των ενήμερων δανείων, την ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς – με αιχμή την ανάπτυξη στη Μάλτα.

Όπως σημείωσε κατά της διάρκεια της παρουσίασης του μακροπρόθεσμου πλάνου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, η Credia αποκτά ένα κορυφαίο franchise (HSBC Malta) με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και λειτουργικής βελτιστοποίησης. Η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και commercial banking, στην ανάπτυξη του wealth management και στην αναδιάρθρωση του μοντέλου λιανικής με έμφαση στη διεύρυνση της διείσδυσης προϊόντων.

Διαβάστε ακόμα – Το παρασκήνιο και το στοίχημα της ΑΜΚ της Credia

Σύμφωνα με τη την ίδια, δημιουργείται ένας ισχυρό περιφερειακός τραπεζικός όμιλος – η πέμπτη μεγαλύτερα τράπεζα στην Ελλάδα και η δεύτερη στη Μάλτα – με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και συμπληρωματικά επιχειρηματικά μοντέλα. Το SME – focused μοντέλο της Credia συνδυάζεται με την ισχυρή παρουσία της HSBC Malta στη λιανική τραπεζική, στο wealth management και στο bancassurance, ενώ η καταθετική βάση των δύο αναμένεται να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των πελατών τους σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο «οδικός χάρτης» που παρουσίασε η διοίκηση της Credia κάνει λόγο για ενσώματα ίδια κεφάλαια στα 1,2 δισ. ευρώ περίπου από 616,7 εκατ. ευρώ το 2025. Ενίσχυση ύψους περίπου 228 εκατ. ευρώ προκύπτει από το one off όφελος (badwill – στο πρώτο τρίμηνο του 2027) από την HSBC Malta ενώ και με την ένταξη των 300 εκατ. ευρώ από την δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η τράπεζα θα φτάσει τα 1,1 δισ. ευρώ. Με την οργανική παραγωγή κεφαλαίου και λοιπές αναπροσαρμογές η τράπεζα θα φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ περίπου.

Έμμεσα η διοίκηση κάνει λόγο για ενίσχυση των ενήμερων δανείων στα 8,5 δισ. ευρώ περίπου το 2026, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 65% περίπου από 55%. Τα συνολικά έσοδα θα διαμορφωθούν πέριξ των 500 εκατ. ευρώ, από 445 εκατ. ευρώ. Η HSBC Malta δούλεψε με ένα ελαφρώς υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) στο 2,2%, έναντι 2,1% της Credia το 2025 και διαθέτει χαμηλότερο δείκτη NPE (2,4% έναντι 2,9% για Credia). H διοίκηση καθοδηγεί για NIM στο 2,8% και 3% περίπου σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, με NPE ratio χαμηλότερα του 2,7%.

Παράλληλα, η Credia καθοδηγεί για αύξηση του δείκτη CET1 σε επίπεδα υψηλότερα του 14,5% και του 15,5% μεσομακροπρόθεσμα, από 11% στα τέλη χρήσης 2025, στη βάση της συνεισφοράς της HSBC Malta και της οργανικής παραγωγής κεφαλαίου, με τον δείκτη ROTE να ξεπερνά το 17% και 18% σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Η Credia «ψηλώνει» τους δείκτες της μέσω Μάλτας, καθώς η HSBC στην μαλτέζικη αγορά ολοκλήρωσε το 2025, με δείκτη CET1 στο 24,1% με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 12,1% και στο 19,1% για 13% CET1.

Διαβάστε ακόμα – CrediaBank: Στόχος επαναλαμβανόμενο RoTE άνω του 18% και δάνεια πάνω από 14 δισ. ευρώ

Όπως ανέφερε η CEO της Credia, το business plan έχει καταρτιστεί με επαρκή buffers, με τη την ίδια να εκτιμά ότι οι προβολές του σχεδίου ενδέχεται να αποδειχθούν συντηρητικές σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις που θα καταγράψει ο όμιλος τα επόμενα χρόνια.

Η συμβολή της HSBC Malta θεωρείται καθοριστική ως προς τα μεγέθη του ομίλου στη βάση του 2025. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της μαλτέζικης τράπεζας αντιστοιχούν στο 51% των συνδυασμένων μεγεθών του ομίλου, ενώ σε επίπεδο καθαρών εσόδων από προμήθειες αντιστοιχούν στο 36,4%. Παράλληλα καταγράφεται περαιτέρω βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 59,1% από 63,5% που υφίστανται μεμονωμένα από την Credia, όπως και διπλασιασμός των προ προβλέψεων κερδών.

Έμφαση σε μικρομεσαίες, «υποεξυπηρετούμενα» τμήματα σε Μάλτα

Η διοίκηση της Credia καθοδηγεί για αύξηση των ενήμερων δανείων σε επίπεδα άνω των 11 δισ. μεσοπρόθεσμα και υψηλότερα των 14 δισ. μακροπρόθεσμα, όταν στα τέλη χρήσης 2025 τα εν ελλάδι δάνεια διαμορφώνονταν στα 4,477 δισ. ευρώ, τα οποία σε επίπεδο ομίλου – μαζί με την HSBC Malta – ανέρχονταν σε περίπου 7,2 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, η τράπεζα βλέπει μέση ετήσια αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου με ρυθμό της τάξεως του «mid teens», ποντάροντας στις περαιτέρω δυνατότητες που ανοίγονται στη Μάλτα.

Η περιορισμένη διείσδυση της HSBC Malta σε ορισμένους κλάδους της τοπικής αγοράς αντανακλά τη συντηρητική πιστωτική πολιτική των προηγούμενων ετών και την περιορισμένη παρουσία σε επιλεγμένα επιχειρηματικά segments, αλλά και τη στρατηγική απομόχλευσης που υιοθετήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, το μερίδιο της τράπεζας σε συγκεκριμένα «υποεξυπηρετούμενα» τμήματα της αγοράς (π.χ. κλάδοι διαμονής, τροφίμων και ακινήτων) διαμορφώνεται γύρω στο 5%, έναντι περίπου 17,5% που αποτελεί τον μέσο όρο της αγοράς. Υπό αυτό το πρίσμα, προκύπτει περιθώριο σημαντικής επέκτασης του χαρτοφυλακίου, με δυνητικά νέα δάνεια που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να υπερβούν τα 400 εκατ. ευρώ, εφόσον το μερίδιο της τράπεζας κινηθεί προς τα μέσα επίπεδα.

Παράλληλα, η μαλτέζικη τράπεζα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, η οποία διαμορφώνεται στα 6,528 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη ποσόστωση του μείγματος καταθέσεων, είναι χαμηλού κόστους λιανικής (στο 14% οι προθεσμιακές), οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να αυξηθούν περαιτέρω υπό την «ταμπέλα» της Credia. Οι καταθέσεις της εγχώριας τράπεζας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 13,3 δισ. ευρώ με την ένταξη της HSBC Malta (+6,5 δισ. ευρώ), ενώ το ενεργητικό της τράπεζας «ψηλώνει» προς τα 16,4 δισ. ευρώ (+8,2 δισ. ευρώ).

«Κλείνει το μάτι» σε bolt – on κινήσεις

Παράλληλα, βασικός πυλώνας του business plan είναι η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, με αιχμή το wealth management και το bancassurance. Η κα. Βρεττού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στοχευμένων «bolt – on» εξαγορών στους δύο παραπάνω πυλώνες, που μπορούν να ενισχύσουν και να διαφοροποίτη διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια φτάνουν τα 832 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 532 εκατ. σε αμοιβαία και 300 εκατ. σε ομόλογα και έντοκα. Η τράπεζα λειτουργεί με μοντέλο «open architecture», συνεργαζόμενη με διεθνείς και εγχώριους διαχειριστές κεφαλαίων.

Στο bancassurance, η στρατηγική εστιάζει σε διεύρυνση συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες και σε ενίσχυση των πωλήσεων μέσω του δικτύου καταστημάτων. Η διοίκηση εκτιμά ότι τόσο η αγορά wealth και asset management όσο και ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλής διείσδυσης, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα σχεδιάζει εντατικοποίηση του cross – selling προς τη λιανική πελατεία, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της HSBC Malta στους τομείς wealth και insurance, καθώς και περαιτέρω κινήσεις για ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, όπως η πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Pantelakis Securities.

Επενδυτικός μετασχηματισμός άνω των 60 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο πυλώνα της επόμενης φάσης της Credia, με επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 60 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026 – 2028. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση θέτει συγκεκριμένους στόχους είναι η αύξηση της ψηφιακής υιοθέτησης άνω του 20%, βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 8% -12%, περιορισμό του λειτουργικού κόστους των διαδικασιών κατά 5% – 10% και μείωση των χειρωνακτικών εργασιών μέσω αυτοματοποίησης κατά 15% – 20%.