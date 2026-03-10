Γιατί-η-«κατάρρευση»-της-blackrock-κρύβεται-πίσω-από-τον-πόλεμο-στον-Κόλπο

Η Blackrock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή προκλήσεις σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξής της.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Blackrock, Λάρι Φινκ αποφάσισε αιφνιδίως τη περασμένη Παρασκευή περιορίσει τις πληρωμές από ένα από τα μεγάλα ιδιωτικά πιστωτικά Funds του ομίλου λόγω της απότομης αύξησης των αιτημάτων εξαγοράς από επενδυτές.

Συγκεκριμένα, το ζήτημα αφορούσε το HPS Corporate Lending Fund, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πιστωτικά funds της BlackRock. Οι επενδυτές ζήτησαν εξαγορές του 9,3% των μετοχών τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, το fund αποφάσισε να επεξεργαστεί μόνο εξαγορές που αντιστοιχούν στο 5% ων μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία στο τέλος του 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 620 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την BlackRock, αυτή ήταν η πρώτη φορά από την ίδρυση του fund που τα αιτήματα εξαγοράς έχουν υπερβεί το συνηθισμένο όριο του 5%

Οι επενδυτές αντέδρασαν φυσικά νευρικά, η μετοχή της Blackrock δέχτηκε μεγάλες πιέσεις και όλοι φυσικά διερωτήθηκαν τι κρύβεται πίσω από αυτά τα σημάδια έντασης σε έναν τομέα αξίας περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιδιωτικές πιστώσεις και 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιδιωτικά κεφάλαια;

Οι επιπτώσεις του πολέμου

Αναμφίβολα, η κρίση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης δυσπιστίας των επενδυτών απέναντι στην ιδιωτική πίστη, έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια είχε προσελκύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια υποσχόμενος υψηλότερες αποδόσεις από τις παραδοσιακές αγορές ομολόγων.

Δεν είναι τυχαίο όμως ότι λίγες ημέρες πριν και κυρίως πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στον Κόλπο, είχε ανακοινωθεί η ολοκλήρωση συμφωνίας μιας κοινοπραξίας με επικεφαλής την BlackRock, την ΕQT, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ, ανακοίνωσε μια συμφωνία ύψους 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της AES Corporation που λειτουργεί σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Η συμφωνία στηρίχθηκε στο στοίχημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας λόγω των αναγκών της τεχνητής νοημοσύνης.

Αιφνιδίως όμως, οι μετοχές της AES υποχώρησαν μετά την έναρξη του πολέμου περισσότερο από 17%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 26 Ιανουαρίου. Ελλείψει συναλλαγής, η AES δήλωσε ότι θα έπρεπε να μειώσει ή να καταργήσει τις πληρωμές μερισμάτων ή να προχωρήσει σε σημαντικές νέες εκδόσεις μετοχών

Και εδώ υπεισέρχονται οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Κόλπο και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η ίδια η παρουσία της BlackRock στο Κατάρ, που σύμφωνα με δημόσια στοιχεία, εκδηλώνεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Ο ρόλος του Κατάρ

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών προϊόντων, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επενδύσεις της Black Rock στο Κατάρ, αλλά και στη Σαουδική Αραβία.

O Λάρι Φινκ είχε μάλιστα επισκεφθεί τον περασμένο Οκτώβριο την Ντόχα και είχε καταλήξει σε συμφωνίες με τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Κατάρ, Σείχ μπιν Σαουτ αλ Θάνι για σειρά επενδύσεων στο Κατάρ. Ηδη, η Black Rock επενδύει αποκλειστικά σε βασικές εταιρείες του Εμιράτου, κυρίως τράπεζες, ενεργειακές επιχειρήσεις και κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Η Global Infrastructure Partners (GIP) θυγατρική της BlackRock, έχει ανοίξει γραφείο στη Ντόχα με στόχο επενδύσεις στην περιοχή του Κόλπου. Η BlackRock συνεργάζεται επίσης με την Qyintet Private Bank, που ανήκει στην κυρίαρχη οικογένεια Αλ Θάνι του Κατάρ, για να ενισχύσει τις επενδυτικές της προσφορές.

Μεγάλες συμμετοχές της BlackRock περιλαμβάνουν την Qatar National Bank, την Qatar Islamic Bank, την Industries Qatar, την Ooredoo και την Qatar Gas Transport Company.

Η θεωρία της «πεταλούδας»

Ο βαθμός της έκθεσης της BlackRock στο Κατάρ είναι βέβαια πολύ μικρός σε σύγκριση με το συνολικό μέγεθος του ομίλου, που διαχειρίζεται παγκοσμίως κάπου 14 τρισεκατομμύρια που διαχειρίζεται η εταιρεία παγκοσμίως. Ωστόσο, το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο το μέγεθος της άμεσης επένδυσης.

Το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλέον έχει διακόψει την παραγωγή λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στον Κόλπο. «Επενδυτικά funds όπως η BlackRock φοβούνται πλέον το “φαινόμενο της πεταλούδας” στην περίφημη θεωρία του χάους, καθώς ουδείς μπορεί να προβλέψει πότε και κυρίως πώς, θα τελειώσει ο πόλεμος στον Κόλπο», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Η BlackRock βλέπει επίσης να απομακρύνεται-λόγω του πολέμου στον Κόλπο- και η υλοποίηση και του οράματος του Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα» της ανατολικής Μεσογείου.

Στροφή στις πολεμικές βιομηχανίες

Η BlackRock είναι άλλωστε ο κύριος μέτοχος της αμερικανικής εταιρείας Caterpillar που έχει αναλάβει σε πρώτη φάση το έργο της απομάκρυνσης των ερειπίων που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας ο πόλεμος του Ισραήλ.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα που σχετίζεται με τις διεθνείς συγκρούσεις , αλλά και οι φόβοι για οικονομική επιβράδυνση ενθαρρύνουν μια στροφή προς τα λεγόμενα περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου, μειώνοντας την όρεξη για επενδύσεις που θεωρούνται πιο επικίνδυνες ή λιγότερο ρευστές», λένε αναλυτές στη Ναυτεμπορική. Τονίζουν μάλιστα ότι «πολλοί επενδυτές μετατοπίζουν τα κεφάλαιά τους προς την αμυντική βιομηχανία για να έχουν αυξημένες αποδόσεις, καθώς οι πόλεμοι δεν πρόκειται να τελειώσουν».