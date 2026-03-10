Close Menu
    Tuesday, March 10
    Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 19,5 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

    Πολιτική 2 Mins Read

    Πάνω από 19 μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action 24.

    Η ΝΔ πλησιάζει το 33% (32,7%) στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13,2% με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε μονοψήφια ποσοστά.

    Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

    ΝΔ 32,7%

    ΠΑΣΟΚ 13,2%

    Πλεύση Ελευθερίας 9,6%

    Ελληνική Λύση 9,2%

    ΚΚΕ 7,8%

    Φωνή Λογικής 4,9%

    ΣΥΡΙΖΑ 4,7%

    ΜέΡΑ25 2,9%

    Νίκη 1,9%

    Δημοκράτες 1,7%

    Σπαρτιάτες 1,5%

    Νέα Αριστερά 1%

    Άλλο 8,8%

    Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

    ΝΔ 26,6%

    ΠΑΣΟΚ 10,7%

    Πλεύση Ελευθερίας 7,8%

    Ελληνική Λύση 7,5%

    ΚΚΕ 6,4%

    Φωνή Λογικής 4%

    ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

    ΜέΡΑ25 2,4%

    Νίκη 1,6%

    Δημοκράτες 1,4%

    Σπαρτιάτες 1,3%

    Νέα Αριστερά 0,8%

    Άλλο 7,2%

    Αναποφάσιστοι 18,6%

    Τρίτη θητεία ΝΔ «βλέπουν» οι πολίτες

    Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των πολιτών για το πιθανό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Σύμφωνα με την Opinion Poll, το 56,6% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει και τρίτη θητεία στην κυβέρνηση της χώρας.

    Πτώση για Τσίπρα και Καρυστιανού

    Όσον αφορά στα κόμματα που αναμένεται να δημιουργήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, διαφαίνεται μία κόπωση, καθώς τα ποσοστά τους αρχίζουν να μειώνονται αισθητά.

