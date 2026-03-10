Δούκας-στον-ΣΚΑΪ:-«Φύρδην-μίγδην»-η-διεύρυνση,-φτάσαμε-σε-σημείο-να-ανακοινώσουμε-τον-Πελεγρίνη

Τις δικές του απόψεις στον τρόπο με τον οποίο προχωρά η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία γίνεται χωρίς σαφείς κανόνες και κινδυνεύει να δώσει την εικόνα επιλογών χωρίς κριτήρια. Ο ίδιος μίλησε για «φύρδην μίγδην» επιλογές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί να φαινόμαστε ότι παίρνουμε ανθρώπους από το τσουβάλι».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δούκας τόνισε ότι η διεύρυνση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες, ώστε κάθε νέο πρόσωπο που εντάσσεται στο κόμμα να προσφέρει ουσιαστικά. Όπως είπε, σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, κάτι που – κατά τον ίδιο – είναι κρίσιμο σε τέτοιες διαδικασίες. Αναγνώρισε πάντως ότι ανάμεσα στα νέα στελέχη υπάρχουν και πρόσωπα με σημαντική διαδρομή, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τελικά τα αδικεί, καθώς εντάσσονται σε μια γενική λίστα χωρίς διαχωρισμό.

Εξηγώντας τι εννοεί με «κανόνες», σημείωσε ότι το κόμμα διαθέτει συγκεκριμένο αξιακό πλαίσιο και πως δεν είναι λογικό, όπως είπε, να επιστρέφουν πρόσωπα που στο παρελθόν επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ ή πολιτικά στελέχη που έχουν περάσει από πολλά κόμματα. Όπως ανέφερε, αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια στη βάση του κόμματος, η οποία – όπως είπε – έδωσε δύσκολες πολιτικές μάχες.

Απαντώντας και στην κριτική που δέχθηκε για τη δήλωσή του ότι μπορεί να συνομιλεί με όλους όσοι υποστηρίζουν μια προοδευτική διακυβέρνηση, αναφερόμενος και στον Αλέξη Τσίπρα, ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε αιχμηρά ότι «φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη». Διευκρίνισε πάντως ότι δεν πρότεινε την ένταξη του Τσίπρα στο συνέδριο, αλλά την έναρξη διαλόγου με όλες τις δυνάμεις που μιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση, ώστε να διαπιστωθεί αν το εννοούν πραγματικά.

«Αυτονόητη η συζήτηση για προοδευτική διακυβέρνηση»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συζήτηση για προοδευτική διακυβέρνηση είναι αυτονόητη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμμαχιών, σημειώνοντας ότι στο Party of European Socialists οι Σοσιαλιστές συνεργάζονται με δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας. Όπως είπε, στόχος του είναι να υπάρξει διάλογος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια προοπτική, με καταλύτη το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, επέμεινε ότι το κόμμα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι όσοι αντιδρούν στη σαφή απόρριψη αυτού του σεναρίου είναι εκείνοι που τον επικρίνουν για τις δηλώσεις του. Όπως είπε, σκοπεύει να θέσει το θέμα στο συνέδριο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να μην ληφθεί μια ξεκάθαρη απόφαση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική αλλαγή στη χώρα μπορεί να προκύψει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ ενισχυθεί σημαντικά και καταφέρει να καταστεί πρώτο κόμμα. Υπενθύμισε ότι μετά τις εσωκομματικές διαδικασίες το κόμμα είχε φτάσει σε ποσοστά 18%–20%, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο στόχος για το μέλλον και ότι το κρίσιμο είναι να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στο συνέδριο.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ηγεσίας στο κόμμα, επισημαίνοντας πως η συζήτηση αφορά καθαρά πολιτικά ζητήματα και τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ θα ενισχυθεί ώστε – όπως είπε – να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα.

sofokleous10.gr

