ΔΥΠΑ – voucher 750 ευρώ: Τι ώρα ανοίγουν οι αιτήσεις σήμερα, ποιους αφορά

Σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 12:00, ανοίγει η υποβολή αιτήσεων των ωφελουμένων με voucher 750 ερώ, για το νέο έργο της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

• 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

• 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Η λήξη του έργου ορίζεται στις 30.06.2026 και θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.

Οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που συγκροτεί η Δ.ΥΠ.Α, έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

α) Να είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι δεν

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

β) Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

γ) Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία

(ν. 4871/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν το π.δ. 739/1980).

Επισημαίνεται ότι, οι εργοδότες των εργαζομένων που συμμετέχουν στην κατάρτιση δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Η τρέχουσα απασχόληση των εργαζομένων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ή πριμοδότησης τους για την επιλογή τους στο πρόγραμμα και η κατάρτιση διεξάγεται εκτός του εργασιακού ωραρίου των εργαζόμενων.

Επιπλέον, δεν πρέπει να έχετε παρακολουθήσει την τελευταία διετία (2023-2025) άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU».

Αν έχετε παρακολουθήσει εντός του 2025 επιδοτούμενο πρόγραμμα άλλης δράσης, οι ώρες του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 και δεν πρέπει να πιστοποιούνται οι ίδιες δεξιότητες.