Ελληνική οικονομία: Έρχονται μέτρα στήριξης – Όλα τα «όπλα» στο τραπέζι

Ακόμα και εντός της εβδομάδας σχεδιάζει η κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την στήριξη των πολιτών και την προστασία τους απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ο πρωθυπουργός πριν αναχωρήσει για το Παρίσι, προέδρευσε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους συναρμόδιους υπουργούς. Στο τραπέζι βρίσκονται λύσεις, όπως η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα αλλά και στα σούπερ μάρκετ χωρίς να αποκλείονται νέες παρεμβάσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή του πετρελαίου κινείται όλο και υψηλότερα, επαναφέροντας μνήμες του 2022 καθώς τα 100 δολάρια το βαρέλι αποτελούν πλέον γεγονός εντείνοντας την ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τιμές των καυσίμων ακολουθούν ανάλογη πορεία με την τιμή του πετρελαίου μάλιστα να ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις την τιμή της αμόλυβδης θέτοντας σε συναγερμό το οικονομικό επιτελείο.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες επιτρέπουν μεν ευελιξία σε περιόδους κρίσης, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν προσεκτική διαχείριση των δημόσιων δαπανών. Ταυτόχρονα, στον προϋπολογισμό του 2026 έχει ενσωματωθεί σενάριο με την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην περίπτωση αυτή ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί στο 4,7% επηρεάζοντας αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση.

Η διάρκεια και το είδος της κρίσης

Καθοριστικοί παράγοντες για τις όποιες αποφάσεις αποτελούν η διάρκεια αλλά και το είδος της «κρίσης» που θα προκύψει. Οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δηλώνουν ότι είναι έτοιμες για να την αντιμετωπίσουν. «Θα έλεγα ότι ήδη διαθέτουμε μια «εργαλειοθήκη». Και αυτή είναι η εργαλειοθήκη του 2022. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ήδη στέλνουν το μήνυμα ότι θέλουν να γνωρίζουν τι είδους στήριξη θα μπορούσαν να λάβουν εάν η κρίση βαθύνει» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης πριν την έναρξη της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Mπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όμως υπάρχουν και σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσει κάποιος προσοχή όπως οι αερομεταφορές με το κόστος να ανεβαίνει όλο και περισσότερο τόσο ως προς την τιμή των καυσίμων όσο και των εισιτηρίων, η επισιτιστική ασφάλεια αλλά και ο τουρισμός.