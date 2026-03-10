ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 11,9% στις εξαγωγές τον Ιανουάριο – Στα 2,8 δισ. το εμπορικό έλλειμμα

Μείωση 0,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, αφού ανήλθε σε 2.808,3 εκατ. ευρώ (3.260,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.834,0 εκατ. ευρώ (2.899,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025.

Μείωση 0,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, αφού ανήλθε σε 2,808.3 δισ. ευρώ έναντι 2,834 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.441,5 εκατ. ευρώ (7.538,3 εκατ. δολάρια) έναντι 6.958,3 εκατ. ευρώ (7.183,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 247,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 242,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 3.633,2 εκατ. ευρώ (4.277,4 εκατ. δολάρια) έναντι 4.124,3 εκατ. ευρώ (4.283,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 103,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 100,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 2.808,3 εκατ. ευρώ (3.260,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.834,0 εκατ. ευρώ (2.899,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 144,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 141,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.