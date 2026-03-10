Εξαγωγές: Με διψήφια κάμψη η εκκίνηση του 2026 – Πτώση σχεδόν 12% τον Ιανουάριο

Στα 2,808 δισ. υποχώρησε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο του 2026, ενώ διψήφια πτώση καταγράφηκε στις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον φετινό Ιανουάριο μειώθηκε στα 2,808 δισ. ευρώ έναντι 2,834 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας πτώση 0,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 144,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία μειώθηκε κατά 141,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Στα 3,63 δισ. η αξία των εξαγωγών

Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιανουάριο του 2026 υποχώρησε στα 3,63 δισ. έναντι 4,124 δισ. τον ίδιο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 11,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 103,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία μειώθηκε κατά 100,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

- ΕΛΣΤΑΤ

Μειωμένες κατά 7,4% οι εισαγωγές

Στο σκέλος των εισαγωγών, η συνολική τους αξία τον Ιανουάριο του 2026 υποχώρησε στα 6,44 δισ. ευρώ, έναντι 6,958 δισ. τον ίδιο μήνα του 2025 παρουσιάζοντας μείωση 7,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 247,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 242,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2025.

Ο κλάδος που «αντιστέκεται»

- ΣΕΒΕ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, προκύπτει ότι ανοδικά κινήθηκε μόνο ο κλάδος των τροφίμων, κατά 29,4 εκατ. ευρώ ή 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 39,5 εκατ. ευρώ ή -6,9%, τα χημικά κατά 31,6 εκατ. ή -6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων–οχημάτων κατά 40,5 εκατ. ή -12,2%.

Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 5,8 εκατ. ευρώ ή -2,2%, οι πρώτες ύλες κατά 6,7 εκατ. ή -4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά 13,3 εκατ. ή -10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά 22,1 εκατ. ευρώ ή -20,8%. Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των 354,7 εκατ. ευρώ ή -26,7%, διαμορφούμενος σε 975,2 εκατ. από 1,33 δισ. τον Ιανουάριο του 2025.

