Ερντογάν-για-την-κλιμάκωση-στη-Μέση-Ανατολή:-Είμαστε-σε-κατάσταση-συναγερμού,-κάποιοι-ρίχνουν-λάδι-στη-φωτιά

Στην κρίση με το Ιράν, στο περιστατικό με τον νέο ιρανικό πύραυλο, που εκτοξεύτηκε σήμερα κατά της Τουρκίας και αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ, καθώς και στα μέτρα στρατιωτικής ενίσχυσης στα Κατεχόμενα της Κύπρου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για αυξημένη επιφυλακή της Άγκυρας λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια της χώρας.

«Αυξημένα μέτρα ενίσχυσης στα Κατεχόμενα, είμαστε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης μέτρα ενίσχυσης της άμυνας στα Κατεχόμενα της Κύπρου, τονίζοντας ότι η ‘Αγκυρα έχει ήδη αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στο νησί. «Για την ενίσχυση της άμυνας της ΤΔΒΚ, έχουμε τοποθετήσει 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στο νησί», είπε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα από τα τέλη Φεβρουαρίου, με τις κρατικές υπηρεσίες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω από την αρχή: Ως κυβέρνηση, από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, είμαστε σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα πεδία. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους θεσμούς του κράτους μας. Με το έμπειρο προσωπικό μας στη διαχείριση κρίσεων, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις - και δεν αγνοούμε καμία πιθανότητα. Δεν χαλαρώνουμε ούτε ένα λεπτό την προσοχή και τα μέτρα μας», τόνισε.

«Προτεραιότητά μας η ασφάλεια της Τουρκίας»

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία της χώρας και των πολιτών από τις συνέπειες της κρίσης.

«Ο στόχος μας είναι πρώτα απ’ όλα να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά. Η ασφάλεια της Τουρκίας και η γαλήνη των 86 εκατομμυρίων πολιτών της είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να πάθει κακό ούτε ένας άνθρωπος», υπογράμμισε.

«Ρίχνουν λάδι στη φωτιά»

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, ενώ συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές με συμμάχους και ξένους ηγέτες.

«Παρά το γεγονός ότι κάποιοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά με σκοπό να οδηγήσουν την περιοχή μας σε αστάθεια, εμείς ρίχνουμε νερό στη φωτιά και αγωνιζόμαστε ειλικρινά να θέσουμε υπό έλεγχο και, αν είναι δυνατόν, να σβήσουμε τη φωτιά πριν μεγαλώσει περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι η ‘Αγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και προειδοποίησε ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή απειλή.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε με τη μέγιστη σφοδρότητα κάθε σενάριο που θα μπορούσε να διαταράξει την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής μας».

«Εξαιρετικά λανθασμένες και προκλητικές ενέργειες»

Αναφερόμενος στο δεύτερο περιστατικό της εκτόξευσης ιρανικού πυραύλου με στόχο τη χώρα του, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε «συστάσεις» προς την Τεχεράνη για την αποφυγή νέων ενεργειών που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση.

«Παρά τις ειλικρινείς προειδοποιήσεις μας, συνεχίζονται οι εξαιρετικά λανθασμένες και προκλητικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας… Η θέση και η στάση της Τουρκίας είναι σαφείς. Οι εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλλει για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η φωτιά και να μην χυθεί περισσότερο αίμα είναι επίσης προφανείς. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να επιμένουμε και να είμαστε πεισματάρηδες», τόνισε χαρακτηριστικά.