ΕΣΠ:-Πρόταση-ενίσχυσης-κινήτρων-εφάπαξ-εξόφλησης-φόρων

Με την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς κατέθεσε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρόταση, για την ενίσχυση των κινήτρων εφάπαξ εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων.

«Σε μια περίοδο όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα, η ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας, μέσω ουσιαστικών κινήτρων, αποτελεί επιλογή αμοιβαίου οφέλους για την αγορά και το Δημόσιο» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει:

– Αύξηση της έκπτωσης για εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος με κλιμακωτό σύστημα (έως 5%), ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη εξόφληση και να επιταχυνθεί η ροή δημοσίων εσόδων.

– Θέσπιση έκπτωσης 3%-5% στον ΕΝΦΙΑ για εφάπαξ εξόφληση, με ειδική πρόβλεψη για επαγγελματικά ακίνητα.

– Δημιουργία μηχανισμού επιβράβευσης συνεπών επιχειρήσεων, που για συνεχόμενα έτη τηρούν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις αυτές, δεν συνιστούν γενικευμένη μείωση φόρων, αλλά στοχευμένη επιβράβευση της συνέπειας, με θετική επίδραση στη σταθερότητα των δημοσίων εσόδων και στη ρευστότητα της αγοράς.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, «η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση αποδεικνύει καθημερινά τη φορολογική της υπευθυνότητα. Η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει έμπρακτα τη συνέπεια και την έγκαιρη εξόφληση. Στόχος μας δεν είναι η αποδυνάμωση των δημοσίων εσόδων, αλλά η δημιουργία ενός δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου, που θα επιβραβεύει όσους στηρίζουν έγκαιρα την εθνική οικονομία».

