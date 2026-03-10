Ευρωαγορές:-Εκτίναξη-κατά-2%-καθώς-η-πτώση-στις-τιμές-του-πετρελαίου-ενίσχυσε-το-επενδυτικό-κλίμα

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σημαντικά υψηλότερα την Τρίτη 10/3, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις μειωμένες αλλά ακόμα υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση 1,88% υψηλότερα στις 606,12 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: +2,25% στις 23.935,32 μονάδες

Βρετανικός FTSE: +1,59% στις 10.412,24 μονάδες

Γαλλικός CAC: +1,79% στις 8.057,36 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +3,05% στις 17.445,00 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +2,67% στις 45.201,69 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe Oil and Gas αντέστρεψε τις πρωινές απώλειες και έκλεισε περίπου 0,3% υψηλότερα. Η ανάκαμψη αυτή διέκοψε ένα τριήμερο σερί απωλειών και έθεσε τον δείκτη σε τροχιά ανάκτησης μέρους της σχεδόν 6% πτώσης της περασμένης εβδομάδας, η οποία είχε προκληθεί από την ένταση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν ευρεία ανάκαμψη την Τρίτη, καθώς η πτώση της τιμής του πετρελαίου μείωσε τις ανησυχίες για τα καύσιμα των αεροσκαφών. Η Lufthansa και η Air France αναπλήρωσαν τις απώλειες της Δευτέρας, αυξάνοντας 7,8% και 5,1% αντίστοιχα.

Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης, με τις αγορές στην Ασία-Ειρηνικό και τις ΗΠΑ να κινούνται ανοδικά. Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,35%.

Οι ανακατατάξεις αυτές ήρθαν καθώς οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τα κέρδη τους μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφο του CBS News ότι «ο πόλεμος είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένος», αλλά παράλληλα εξέφρασε τη βούληση να διατηρηθεί ανοικτή η στρατηγική διώρυγα των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την πιθανότητα κατάληψης του Στενού, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα υποστεί σοβαρό πλήγμα εάν επιχειρήσει να μπλοκάρει τη ροή του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έως και 10% κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τις δηλώσεις Τραμπ, αλλά παραμένουν υψηλές: η τιμή του Brent υποχωρούσε περίπου 10,6% στα 88,50 δολάρια το βαρέλι στις 16:40 ώρα Λονδίνου (12:40 μ.μ. ET) την Τρίτη. Το αμερικανικό αργό σημείωνε πτώση σχεδόν 11% στα 84,39 δολάρια το βαρέλι. Οι απώλειες αυτές ήρθαν μετά το ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι τα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά».

Οι υπουργοί Ενέργειας της ομάδας G7 – Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ – επρόκειτο να συναντηθούν διαδικτυακά την Τρίτη για να συζητήσουν πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η συνάντηση ακολούθησε τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7 τη Δευτέρα. Σε δήλωση του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), Fatih Birol, που παρακολούθησε τη συνάντηση, σημείωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δημιουργεί σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά», προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των επείγοντων αποθεμάτων πετρελαίου της IEA.

Ο Amin Nasser, CEO της Saudi Aramco, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της εταιρείας ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει «καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου».

Ο Russ Mould, διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, σχολίασε το πρωί της Τρίτης ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «πιθανόν να μην είναι η τελευταία λέξη στην τρέχουσα κρίση».

«Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην G7 και στο αν θα απελευθερώσει επείγοντα αποθέματα πετρελαίου για να ηρεμήσει περαιτέρω τις αγορές», πρόσθεσε.

Άνοδος για τη Volkswagen

Στα εταιρικά νέα, ο γερμανικός κολοσσός αυτοκινήτων Volkswagen ανακοίνωσε πτώση 53% στα λειτουργικά κέρδη σε σχέση με πέρυσι κατά την παρουσίαση των πλήρων οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025. Η εταιρεία απέδωσε τη μείωση στο καθεστώς δασμών Τραμπ, στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στο κόστος αναπροσαρμογής της στρατηγικής προϊόντων Porsche.

«Η προηγούμενη χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική», δήλωσε στο CNBC ο Arno Antlitz, COO και CFO της Volkswagen. «Ωστόσο λάβαμε σημαντικά μέτρα για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του ομίλου», προσθέτοντας ότι λανσαρίστηκαν 30 νέα μοντέλα, έγιναν αναδιαρθρώσεις και επιτεύχθηκε ταμειακή ροή άνω των 6 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας σταθερή ρευστότητα. Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν πάνω από 3%.

Αποτελέσματα για τη Lindt

Η ελβετική εταιρεία σοκολάτας Lindt ανακοίνωσε πωλήσεις 5,9 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος, καταγράφοντας οργανική αύξηση 12,4% σε σχέση με πέρυσι.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 971 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τις προβλέψεις, με την εταιρεία να τονίζει την πρόοδό της παρά τις προκλήσεις στην αγορά, όπως η μεταβλητότητα των τιμών του κακάο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι μετοχές της Lindt έκλεισαν τελικά με πτώση 10,1%.