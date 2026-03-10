Η-spacex-εξετάζει-την-εισαγωγή-της-στον-nasdaq

Η SpaceX του Έλον Μασκ στοχεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στον Nasdaq, γεγονός που θα την καθιστούσε ως τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά όλων των εποχών

Η εταιρεία κατασκευής πυραύλων και δορυφόρων του Έλον Μασκ, SpaceX, στοχεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στο Nasdaq, μια κίνηση που, αν προχωρήσει, θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά όλων των εποχών, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της εταιρείας.

Η SpaceX θέλει να συμπεριληφθεί στον δείκτη Nasdaq 100 νωρίτερα από την καθιερωμένη περίοδο αναθεώρησης του δείκτη. Τα σχέδιά της θα μπορούσαν να αλλάξουν, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η SpaceX σχεδίαζε την Αρχική Δημόσια Προσφορά ήδη από τον Ιούνιο.

Και δεύτερος διεκδικητής

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει επίσης ριχτεί στη μάχη για τη χρηματιστηριακή ένταξη της SpaceX, αλλά κανένα από τα δύο χρηματιστήρια δεν έχει λάβει ενημέρωση για κάποια απόφαση.

Ο Nasdaq 100, που ανήκει στην Nasdaq Inc, θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους δείκτες blue-chip από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και χρησιμεύει ως βαρόμετρο για την υγεία των περισσότερων από τα μεγαλύτερα εισηγμένα στο χρηματιστήριο ονόματα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μετοχών τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης όπως η Nvidia, η Apple και η Amazon.com. Ο Nasdaq 100 κέρδισε περίπου 21% πέρυσι, ενώ σημειώνει ήπιες απώλειες από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο Nasdaq πρότεινε έναν νέο κανόνα τον περασμένο μήνα, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να επιταχύνει την προσθήκη νέων εισηγμένων εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον δείκτη Nasdaq 100.

Ο κανόνας «fast entry» του Nasdaq

Η προτεινόμενη αλλαγή, η οποία δεν είναι οριστική και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να τεθεί σε ισχύ, έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει ιδιωτικές εταιρείες υψηλής αξίας όπως οι SpaceX, Anthropic και OpenAI, μεταξύ άλλων, να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανόνα «Fast Entry» του Nasdaq, μια νεοεισαχθείσα εταιρεία θα είναι επιλέξιμη για ταχεία ένταξη σε λίγο λιγότερο από ένα μήνα εάν η κεφαλαιοποίησή της κατατάσσεται μεταξύ των 40 κορυφαίων υφιστάμενων μελών του δείκτη. Η SpaceX επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολαρίων για την IPO, δήλωσε ένα από τα άτομα, γεγονός που θα την καθιστούσε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία με βάση τη χρηματιστηριακή αξία στις ΗΠΑ.

Οι νεοεισαχθείσες εταιρείες πρέπει επί του παρόντος να περιμένουν έως και ένα χρόνο πριν είναι επιλέξιμες για είσοδο σε σημαντικούς δείκτες όπως ο S&P 500 ή ο Nasdaq 100, αφού πρώτα πρέπει να αποδείξουν στους επενδυτές ότι είναι αρκετά σταθερές για να χειριστούν τον όγκο των εντολών αγοράς από θεσμικούς επενδυτές.

Η εισαγωγή σε έναν δείκτη blue-chip όπως ο Nasdaq 100 ή ο S&P 500 δίνει στις εταιρείες αυξημένη πρόσβαση στους θεσμικούς επενδυτές με μεγάλα κεφάλαια, οι οποίοι συνήθως αγοράζουν σημαντικές θέσεις για τα δικά τους αμοιβαία κεφάλαια δεικτών, διευρύνοντας τη βάση των μετόχων τους και βελτιώνοντας τη ρευστότητα με την πάροδο του χρόνου. Ενώ το NYSE έχει έναν παρόμοιο δείκτη που παρακολουθεί τις 100 μεγαλύτερες αμερικανικές μετοχές του, ακολουθείται λιγότερο ευρέως από τους επενδυτές, καθιστώντας την ένταξη στον Nasdaq 100 ιδιαίτερα σημαντική για τις δημόσιες εγγραφές μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Για τα στελέχη και τους πρώτους επενδυτές, αυτή η βαθύτερη ρευστότητα θα μπορούσε να μειώσει τον αντίκτυπο των μεγάλων εντολών πώλησης στην αγορά μόλις λήξουν οι «περίοδοι απαγόρευσης πώλησης μετοχών», συνήθως 90 έως 180 ημέρες μετά από μια δημόσια εγγραφή, αν και δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα μεγάλο κύμα insider selling δεν θα συνεχίσει να επηρεάζει την τιμή της μετοχής.

Η SpaceX δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.

Το Reuters ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι οι σύμβουλοι της SpaceX έχουν επικοινωνήσει με σημαντικούς παρόχους δεικτών, συμπεριλαμβανομένου του Nasdaq, για να συζητήσουν την ένταξη σε βασικούς δείκτες νωρίτερα από το κανονικό.

Το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο αναμένεται να είναι το αποκορύφωμα αυτού που διαμορφώνεται ως μία από τις πιο πολυάσχολες χρονιές για δημόσιες εγγραφές (IPO) στην πρόσφατη ιστορία, με αρκετές εταιρείες υψηλού προφίλ και νεοσύστατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic, να θέτουν τις βάσεις για τα αντίστοιχα ντεμπούτα τους.