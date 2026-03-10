Ισχυρό το 2025 για Saudi Aramco – Καθαρά κέρδη 104,7 δισ. δολαρίων

Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 3 δισ. δολαρίων σε διάστημα 18 μηνών.

Άκρως θετικό αποδείχθηκε το 2026 για τη Saudi Aramco σε επίπεδο κερδοφορίας και μερισμάτων, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν εάν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο μπορεί να κεφαλαιοποιήσει την άνοδο των τιμών του «μαύρου χρυσού» εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 104,7 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους, καταγράφοντας «ισχυρή ανάπτυξη» παρά το έτος αστάθειας των τιμών του «μαύρου χρυσού».

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του τέταρτου τριμήνου ανήλθαν σε 25,1 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της εταιρείας για 24,8 δισ. δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος άγγιξαν τα 85,4 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 21,89 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που θα καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους πληρωτές dividends στον κόσμο και μια κρίσιμη πηγή εισοδήματος για το Ριάντ.

Οι συνολικές καταβολές προς τους μετόχους για το έτος έφτασαν τα 85,5 δισ. δολάρια, καθώς η Saudi Aramco συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στις πληρωμές παρά τη μείωση των τιμών του αργού το 2025.

