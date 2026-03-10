Κίνα: Εκτοξεύτηκαν οι εξαγωγές το δίμηνο παρά τους δασμούς Τραμπ – Εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ

Οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 66,5% ετησίως, η ταχύτερη ανάπτυξη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ενισχυμένες από την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης.

Με δυναμικό τρόπο έκαναν ποδαρικό το 2026 οι εξαγωγές της Κίνας, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις, θέτοντας την οικονομία σε τροχιά για να ξεπεράσει το ρεκόρ του περσινού εμπορικού πλεονάσματος των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – εκτός από ένα ευρύτερο ενεργειακό και ναυτιλιακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι αποστολές από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αυξήθηκαν κατά 21,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο από την αύξηση 6,6% που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο, ενώ ξεπέρασε με άνεση τη μέση πρόβλεψη αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, που έβλεπαν ανάπτυξη 7,1%. Η τεχνολογία ήταν εκείνη που πρωταγωνίστησε στις εξαγωγές, λόγω της έντονης ζήτησης ηλεκτρονικών ειδών.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 66,5% ετησίως, η ταχύτερη ανάπτυξη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ενισχυμένες από την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας για τους πρώτους δύο μήνες ανήλθε στα 213,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 169,21 δισ. δολάρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει να φτάσει τα 179,6 δισ. δολ.

«Η ισχύς των εξαγωγών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και τεχνολογίας είναι αναμενόμενη, λόγω της άνθησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Xu Tianchen, ανώτερος οικονομολόγος στο Economist Intelligence Unit. Η δυναμική των εξαγωγών της Κίνας θα μπορούσε να επιταχυνθεί περαιτέρω βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, με τα στοιχεία του Μαρτίου να είναι πιθανό να δείξουν ότι τα εργοστάσια σπεύδουν να αποστέλλουν προς τις ΗΠΑ για να εκμεταλλευτούν την αναστολή των δασμών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την ίδια ώρα που οι κινεζικές εταιρείες να επιστρέφουν δυναμικά σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε εάν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν – και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, σημείου διέλευσης του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου – θα εκτροχιάσουν τους κατασκευαστές τους επόμενους μήνες.