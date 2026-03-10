Καλβίνιο-στο-ecofin:-Υπάρχει-ομοφωνία-για-τη-στρατηγική-της-Ευρώπης

Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι το 2022, είπε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Οι υπουργοί Οικονομικών προσέρχονται στις συνεδριάσεις με ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας να αντιμετωπίσουν από κοινού τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο, προσερχόμενη στη συνεδρίαση του Ecofin.

«Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι το 2022. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση της ενέργειας, περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα κατά τις οποίες η ανανεώσιμη ενέργεια καθορίζει την τιμή στις αγορές μας και η Ευρώπη βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση απ ό,τι το 2022 για να αντέξει την τρέχουσα παγκόσμια και εξωτερική κρίση που βιώνουμε», τόνισε. Όπως είπε, υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη για να ανακτήσει τη στρατηγική της αυτονομία, η οποία ενισχύει τις εγχώριες πηγές ενέργειας, μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειας.

Eurogroup: Η Ευρώπη σε ετοιμότητα εν μέσω ρευστότητας της αγοράς ενέργειας

Η κ. Καλβίνιο τόνισε ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη να ενταθούν οι επενδύσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές, στα ενεργειακά δίκτυα, αλλά και στις καθαρές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα αυτό.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πακέτο μέτρων που θα δημοσιευθεί και θα υιοθετηθεί, ελπίζω, αργότερα σήμερα», δήλωσε, αναφερόμενη στο πακέτο μέτρων για την ενέργεια που ανακοινώνεται σήμερα από το Στρασβούργο. «Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα κινητοποιήσει 75 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και της καθαρής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τις κατάλληλες υποδομές, ότι προωθούμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και ότι ενισχύουμε την επάρκεια, την αυτονομία και τη στρατηγική θέση μας».