Κασσελάκης:-Οι-«Δημοκράτες-Προοδευτικό-Κέντρο»-θα-κατέβουν-αυτόνομα-στις-βουλευτικές-εκλογές

Οι «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απήχηση που έχει το κόμμα στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Σχετικά με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως ανέτοιμη και οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι μεγάλες.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Επάρκεια» του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και πρότεινε την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» συναντήθηκε με τη δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και μεταξύ άλλων συζήτησαν και για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Αύριο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θερμαϊκού Θεόδωρο Τζέκο και τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής.

