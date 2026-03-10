Κατάρ:-Οι-επιθέσεις-σε-ενεργειακές-και-μη-στρατιωτικές-εγκαταστάσεις-θα-έχουν-«σοβαρές-συνέπειες»-για-την-παγκόσμια-οικονομία

Το Κατάρ προειδοποιεί και τις δύο πλευρές της ιρανικής σύγκρουσης κατά των επιθέσεων σε πολιτικούς χώρους και ενεργειακές υποδομές, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή.

«Αυτή η περιοχή δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοιου είδους επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι. «Θα δούμε μια ανθρωπιστική καταστροφή».

«Έχουμε δει τέτοιου είδους επιθέσεις και στις δύο πλευρές του Κόλπου», είπε, δείχνοντας τόσο το Ιράν όσο και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν συμβεί και από τις δύο πλευρές, αποτελούν επικίνδυνο προηγούμενο», σημείωσε, δύο ημέρες αφότου το Ισραήλ πραγματοποίησε μια μεγάλη επίθεση σε μια ιρανική πετρελαϊκή εγκατάσταση και ώρες αφότου ένα ιρανικό drone διέκοψε την παραγωγή σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου των Εμιράτων.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή οικονομία», προειδοποίησε ο Ανσάρι.

Με πληροφορίες από Times of Israel

