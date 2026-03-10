Κερδίζει-δημοσκοπικό-«αέρα»-η-Νέα-Δημοκρατία

-

Οι πρώτες «πολεμικές» δημοσκοπήσεις έδωσαν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα καταγράφοντας αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα γρήγορα αντανακλαστικά να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν, ήταν μια πρωτοβουλία που άφησε θετικές εντυπώσεις στο παραδοσιακό κοινό της κυβερνητικής παράταξης. Στις μεγάλες κρίσεις ο κόσμος συσπειρώνεται γύρω από τη «σημαία» και ο κανόνας επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά. Είναι άλλωστε μια περίοδος που η ακρίβεια στην αγορά δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Ανησυχία υπάρχει, ωστόσο υπάρχουν ήδη σκέψεις στο Μαξίμου για το πως θα αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Για λογαριασμό της Opinon Poll, στην έρευνα που προβλήθηκε από το Action 24, η γαλάζια παράταξη στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει πάνω από δυο μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο φτάνοντας το 32,7%. Στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται στο 26,6%. Καλύτερη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία έδειξε και η Alco για τον Alpha με την πρόθεση ψήφου να ανεβάζει το «κοντέρ» στο 25,6% (+1,6%). Η διαφορά και σε αυτή τη μέτρηση από το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στις 15 μονάδες.

Το βήμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μεγάλο, αλλά δείχνει πως η σταθερότητα στην κορυφή της πυραμίδας κερδίζει «πόντους» αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι τυχαίο πως στις ίδιες μετρήσεις τα νέα κόμματα που αναμένονται από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανου δείχνουν να στερούνται δυναμικής. Σύμφωνα με την Opinion Poll για τη Μαρία Καρυστιανού η απάντηση «πολύ πιθανό» να την ψηφίσω πέφτει από το 16,1% στο 9,2% και για τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται από το 9% τον Δεκέμβριο, στο 7%.

Ο κόσμος σε περιόδους κρίσης επιλέγει τη σιγουριά. Παρ΄όλα αυτά η ευχή όλων, ο πόλεμος να τελειώσει σύντομα, κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί. Εκείνο το χρονικό σημείο θα δυσκολέψει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα έρθει και πάλι αντιμέτωπη με την καθημερινότητα και την επικαιρότητα. Αυτή την περίοδο ακόμα και για την ακρίβεια που έρχεται έχει το «άλλοθι» του πολέμου. Όταν η εξαιρετικά δυσάρεστη «περιπέτεια» της Μέσης Ανατολής λήξει θα βρεθεί και πάλι μπροστά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα Τέμπη, αλλά και στις υποκλοπές με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ετοιμάζει αντεπίθεση.

Με βάση τη δημοσκόπηση της Alco άνοδο κατέγραψαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Αυξήθηκε στο 18,9% από 18,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Σε γενικές γραμμές η εικόνα στις τάξεις της αντιπολίτευσης δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά. Τα κόμματα της μειοψηφίας δεν είναι εύκολο να βρουν ζωτικό χώρο μέσα σε ένα σκηνικό πολέμου. Είναι δύσκολο να ισορροπήσουν και να ζυγίσουν τις δόσεις της αντιπολίτευσης προς την πλειοψηφία με τα γεγονότα στα οποία μπορεί να υπάρξει συναίνεση, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα το κλίμα ήταν άκρως συγκρουσιακό. Ειδικά όταν οι εκλογές πλησιάζουν.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.