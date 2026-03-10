Λαγκάρντ:-Θα-γίνει-«ό,τι-είναι-απαραίτητο»-για-τον-έλεγχο-του-πληθωρισμού-κατά-τη-διάρκεια-του-πολέμου

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι θα γίνει «ό,τι χρειαστεί» για να διατηρηθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κρατήσουμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο και να διασφαλίσουμε ότι οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι δεν θα βιώσουν αυξήσεις τιμών όπως εκείνες που είδαμε το 2022 και το 2023», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στα γαλλικά δίκτυα France 2 και France Inter, σημειώνοντας ότι εκείνη η περίοδος οφειλόταν εν μέρει στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρόσθεσε ότι η σημερινή κατάσταση είναι «πολύ διαφορετική» σε σχέση με την προηγούμενη κρίση πληθωρισμού.