Μεικτά-πρόσημα-στη-συνεδρίαση-της-wall-street

Έντονη μεταβλητότητα και μεικτά πρόσημα επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street με τον S&P 500 να υποχωρεί ελαφρώς, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση και οι traders παρακολουθούσαν στενά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,21% στις 6.781,48 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 34,29 μονάδων ή 0,07%, κλείνοντας στις 47.706,51 μονάδες. Ωστόσο, ο Nasdaq σημείωσε οριακή άνοδο 0,01% και έκλεισε στις 22.697,10 μονάδες. Νωρίτερα στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Dow είχε χάσει έως και 296,57 μονάδες ή 0,6%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν φτάσει να υποχωρούν 0,5% και 0,4% αντίστοιχα στα χαμηλά τους.

Οι τιμές του πετρελαίου, που εκτινάχθηκαν σχεδόν στα 120 δολάρια τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών για τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, υποχώρησαν καθώς οι traders πίστεψαν ότι μια ομάδα χωρών θα αξιοποιούσε τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου για να μετριάσει τη διαταραχή που προκαλεί η σύγκρουση.

Η πτώση συνεχίστηκε αφού ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπόρεσε να συνοδεύσει ένα δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μετά τη διαγραφή της ανάρτησης, το πετρέλαιο ανέκαμψε ελαφρώς από τα χαμηλά της ημέρας, ενώ οι μετοχές απομακρύνθηκαν από τα υψηλά τους.

Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ διευκρίνισε αργότερα ότι οι ΗΠΑ, στην πραγματικότητα, δεν έχουν συνοδέψει δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών.

Επιπλέον, σύμφωνα με το CBS News, υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι το Ιράν προχωρά στην ανάπτυξη ναρκών στα Στενά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού υποχώρησαν ενδοσυνεδριακά 11,94% στα 83,45 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραψε πτώση 11,28% στα 87,80 δολάρια ανά βαρέλι.

Είχε προηγηθεί μία ακραία συνεδρίαση στη διάρκεια της οποίας ο Dow αντέστρεψε μία πτώση άνω των 800 μονάδων καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν. Η ανατροπή τροφοδοτήθηκε από τα σχόλια του Τραμπ τη Δευτέρα, ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα. Αργότερα δήλωσε: «Κάνουμε σημαντικά βήματα για την επίτευξη του στρατιωτικού μας στόχου».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι «σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων μέσα στο Ιράν» και ότι η χώρα «χάνει σοβαρά».

Ο Mάικ Σάντερς της Madison Investments εκτιμά ότι αν οι τιμές του πετρελαίου επιστρέψουν στην περιοχή των 70 και 60 δολαρίων, δεν θα είναι μεγάλο πλήγμα για την οικονομία.

«Αν παραμείνουν αυξημένες – πράγμα που πιθανόν να υπάρχει ένα μικρό premium στην αγορά λόγω όλης αυτής της αβεβαιότητας – πιστεύω ότι θα έχει σημασία», δήλωσε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής σταθερού εισοδήματος. «Θα χρειαστεί χρόνος για να περάσει στην πραγματική οικονομία».

Ο Dow σημείωσε πτώση 3% την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας την χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση σχεδόν ενός έτους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά.