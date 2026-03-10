Μειοψηφικό-ποσοστό-στην-coffee-lab-απέκτησε-η-Βενέτης

Μια στρατηγική συνεργασία ανακοίνωσαν σήμερα από κοινού ο Όμιλος Βενέτη και η εταιρεία Coffee Lab, με στόχο την ένωση δυνάμεων στις αγορές του καφέ και της εστίασης.

Η συνεργασία αφορά στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της Coffee Lab από τον όμιλο Βενέτη, σε μια σύμπραξη δυνάμεων που οι δυο ελληνικές εταιρείες κρίνουν ως «απαραίτητη δεδομένων των συνθηκών» που επικρατούν στους κλάδους της εστίασης και του καφέ τα τελευταία χρόνια.

Πέραν της μετοχικής συνεργασίας, θα υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν κοινό όραμα για την επόμενη μέρα του χώρου. Με την ολοκλήρωση δε της συνεργασίας οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός καινούργιου concept, το οποίο θα συνδυάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλάδων της εστίασης και του καφέ.

«Προχωράμε σε αμυντικές συνέργειες και συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον» τόνισε ο ο επικεφαλής του ομίλου Βενέτη, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας.

«Τα Coffee Lab παραμένουν ίδια, δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας» ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Coffee Lab, Σταύρος Ρουμελιώτης.