Μητσοτάκης:-Ήρθε-η-ώρα-να-δούμε-αν-οι-πυρηνικοί-αντιδραστήρες-μπορούν-να-παίξουν-ρόλο-για-την-ενέργειά-μας

«Νοιώθω σαν ένας από εσάς. Η Ελλάδα δεν είναι πυρηνική χώρα. Πάντα ήταν λίγο ακριβή, διαφορετική από αυτά που ζητούσαμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη 2η Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στις ΑΠΕ. Σήμερα πάνω από το ήμισυ του ηλεκτρικού μας ρεύματος προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια. Οι ΑΠΕ μας κατέστησαν από εισαγωγέα σε εξαγωγέα ηλεκτρικού ρεύματος. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ», συνέχισε, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

«Βρίσκομαι εδώ γιατί αναγνωρίζω τη βασική πραγματικότητα που αναγνωρίστηκε από τον πρόεδρο Μακρόν. Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια. Η Γαλλία κινήθηκε προς την πυρηνική ενέργεια μετά από ένα σοκ. Θαρραλέο βήμα. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έστρεψε το πρόσωπό της από την πυρηνική ενέργεια. Σε 2 δεκαετίες το αποτέλεσμα της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει γνωρίσει πτωτική πορεία. Όλα τα ηλιακά πάνελ στην ΕΕ τα τελευταία 20 έτη δεν αποκατέστησαν την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια ξεκάθαρα επανακάμπτει», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα επίσης γυρνά σελίδα. Έχει έρθει η ώρα και για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά αν οι αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση ως προς αυτό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν πολύ γρήγορες μεταβολές στην τεχνολογία και πως γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί. «Όσο και να επεκτείνουμε τις ΑΠΕ θα χρειαζόμαστε τεχνολογία που θα μπορεί να αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Και πέραν της Ελλάδος ο συγκεκριμένος τομέας χρειάζεται ανασύνταξη. Οι δικοί μας κανονισμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύπλοκοι. Είναι προβλήματα που δημιουργήσαμε οι ίδιοι και μπορούμε να επιλύσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται πολύ η Ελλάδα είναι η πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία επισημαίνοντας πως αφορά τεχνολογία που αξιοποιείται εδώ και δεκαετίες στον στρατό.

«Δεν έχουμε καμία αξιόπιστη λύση για να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα στη ναυτιλία. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελέσει κομμάτι αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα θέλει να έχει την προμετωπίδα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Είναι φίλος της πυρηνικής ενέργειας, είτε η πυρηνική ενέργεια παίξει ρόλο στην Ελλάδα είτε όχι», υπογράμμισε.

«Σε καιρούς μεγάλων αναταραχών όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι και η πυρηνική ενέργεια να είναι κομμάτι της λύσης», τόνισε.

Όλη η ομιλία του πρωθυπουργού:

