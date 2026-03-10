Νέο-πρόγραμμα-κατάρτισης-ΔΥΠΑ:-Ολοκληρώνονται-οι-αιτήσεις-εργαζομένων

Ιδαίτερα μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Ως αποτέλεσμα, αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00 ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για τα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/