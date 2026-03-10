Οι 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι της λίστας του Forbes – Ποιος είναι στην κορυφή

Δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της ναυτιλίας, των τραπεζών, των επενδύσεων και της ενέργειας.

Συνολικά 21 Έλληνες περιλαμβάνει η ετήσια λίστα του Forbes για το 2026 με τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη. Στην κορυφή των Ελλήνων βρίσκεται η 73χρονη Βίκυ Σάφρα μαζί με την οικογένειά της καταλαμβάνοντας την 94η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Forbes με εκτιμώμενη περιουσία 26,8 δισ. δολαρίων.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων βρίσκεται η Μαρία Αγγελικούση, με περιουσία 7,4 δισ. δολαρίων, καταλαμβάνοντας την 509η θέση παγκοσμίως. Η περιουσία της Ελληνίδας πλοιοκτήτριας ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια: από 5,6 δισ. δολάρια το 2023, σε 6,4 δισ. το 2024, ενώ το 2025 είχε φτάσει τα 7,6 δισ. δολάρια.

Σημαντική άνοδο στη φετινή κατάταξη καταγράφει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος με περιουσία 7 δισ. δολαρίων βρίσκεται πλέον στην 567η θέση, από την 734η που κατείχε το 2025, ενώ η περιουσία του αυξήθηκε αισθητά από τα 4,9 δισ. δολάρια την προηγούμενη χρονιά.

Την πρώτη πεντάδα των Ελλήνων στη λίστα συμπληρώνουν οι εφοπλιστές Γιώργος Οικονόμου και Γιώργος Προκοπίου, οι οποίοι βρίσκονται στην 806η και 908η θέση αντίστοιχα.

Στη συνέχεια της κατάταξης συναντώνται ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος στην 972η θέση με περιουσία 4,4 δισ. δολαρίων και ο «βασιλιάς του χαλκού» Τέλης Μυστακίδης στην 1011η θέση με 4,2 δισ. δολάρια.

Την πρώτη δεκάδα των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων ολοκληρώνουν ο Σπύρος Λάτσης και η οικογένειά του (1108η θέση, 3,9 δισ. δολάρια), ο Παναγιώτης Τσάκος και η οικογένειά του (1189η θέση, 3,6 δισ. δολάρια) και ο Φίλιππος Νιάρχος (1504η θέση, 2,8 δισ. δολάρια).

Ανάμεσα στους υπόλοιπους Έλληνες που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα βρίσκονται επίσης οι Άννα Αγγελικούση, Μαριάννα Λάτση, Ιωάννης Παπαλέκας, Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Αθανάσιος Μαρτίνος, Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή, Γεώργιος Περιστέρης, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Ιωάννης Κούστας, Γιάννης Αλαφούζος και Διαμαντής Διαμαντίδης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη διεθνή λίστα δισεκατομμυριούχων.

