Πληθωρισμός: Σκαρφάλωσε στο 2,7% τον Φεβρουάριο – Αύξηση άνω του 25% στο μοσχάρι

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία του πληθωρισμού και για τον μήνα Φεβρουάριο κατέχει το μοσχάρι την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες ακολουθεί πτωτική πορεία. Στη δεύτερη και τρίτη θέση με τα τρόφιμα στα οποία καταγράφεται άνοδος στις τιμές παρέμειναν οι σοκολάτες και ο καφές, με επίσης διψήφια ποσοστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός, τον δεύτερο μήνα του 2026 αυξήθηκε στο 2,7% από 2,5% τον Ιανουάριο.

Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σε ετήσια βάση, ήταν το μοσχάρι με ποσοστό 25,6% και ακολουθούν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας τα οποία αυξήθηκαν κατά 16,7%, ο καφές κατά 15%, τα φρούτα κατά 13,5% και το αρνί-κατσίκι κατά 12,1%. Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση 27,4% κατέγραψε η τιμή του ελαιόλαδου.

Στο σκέλος της ενέργειας, ο ηλεκτρισμός σημείωσε αύξηση 3%, σε ετήσια βάση, ενώ πτώση 19,3% είχαμε στην τιμή του φυσικού αερίου και 7,7% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την πορεία των τιμών της ενέργειας μετά τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή για να φανούν οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Ένα ακόμα στοιχείο που έχει αξία είναι οι τιμές των μεταφορών με αεροπλάνο, όπου τον Φεβρουάριο κατεγράφη αύξηση των τιμών κατά 10,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Αυξήσεις 5,2% στα τρόφιμα και 10,1% στην ένδυση

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

10,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

2,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

1,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

1,5% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. • 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία.

1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Αντίθετα μειώσεις καταγράφηκαν :