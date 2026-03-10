Ποιες-είναι-οι-πλουσιότερες-γυναίκες-στον-κόσμο

Φέτος, 481 από τους 3.428 δισεκατομμυριούχους είναι γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 14% της λίστας, από 406 γυναίκες (13,4%) πέρυσι.

Η κατάταξη του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο παραμένει ανδροκρατούμενη, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των πλουσιότερων συνεχίζει να αυξάνεται αργά αλλά σταθερά. Φέτος, 481 από τους 3.428 δισεκατομμυριούχους είναι γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 14% της λίστας, από 406 γυναίκες (13,4%) πέρυσι.

Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η κληρονόμος της Walmart, Alice Walton, με εκτιμώμενη περιουσία 134 δισ. δολαρίων. Ακολουθούν η Γαλλίδα κληρονόμος της L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, και η Julia Koch, χήρα του βιομηχάνου David Koch (περ. 2019), με περιουσίες περίπου 100 δισ. και 81,2 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Η κληρονόμος γλυκισμάτων και τροφών για κατοικίδια, Jacqueline Mars (49,1 δισ. δολάρια) υποχώρησε στη 5η θέση, ενώ τη θέση της στην 4η πήρε η Iris Fontbona (52,6 δισ. δολάρια), η χήρα του Χιλιανού μεγιστάνα εξορύξεων και ποτών, Andrónico Luksic (περ. 2005), η οποία ανέβηκε από, εκτός τοπ 10, στην 4η θέση.

Η μόνη αυτοδημιούργητη γυναίκα μεταξύ των 10 πλουσιότερων είναι η Ελβετίδα εφοπλίστρια Rafaela Aponte-Diamant με περιουσία 44,5 δισ. δολαρίων, η οποία υποχώρησε από την 5η στην 6η θέση. Πρόκειται για την πλουσιότερη από μόλις 122 γυναίκες δισεκατομμυριούχους (από 113 πέρυσι) που δημιούργησαν την περιουσία τους μόνες τους, χωρίς να την κληρονομήσουν. Η δεύτερη πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα είναι η Αμερικανίδα μεγιστάνας της στέγης, Diane Hendricks, με 22,3 δισ. δολάρια.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές αυτοδημιούργητες γυναίκες περιλαμβάνονται η Beyoncé (1 δισ.), που κάνει φέτος την πρώτη της εμφάνιση στη λίστα, και αρκετές «βετεράνες» όπως η Rihanna (1 δισ.), η ιδρύτρια της Spanx Sara Blakely (1,4 δισ.) και η Taylor Swift (2 δισ.).

Νέα προσθήκη είναι η Luana Lopes Lara (1,3 δισ.), πρώην μπαλαρίνα από τη Βραζιλία και συνιδρύτρια της εταιρείας prediction markets Kalshi. Στα 29 της, είναι πλέον η πιο νεαρή αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, παίρνοντας τον τίτλο από τη 31χρονη συνιδρύτρια της Scale AI, Lucy Guo (1,4 δισ.), η οποία είχε κερδίσει τον τίτλο από την Taylor Swift τον Απρίλιο.