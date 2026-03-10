Πως η αλλαγή του ιρανικού καθεστώτος θα μεταμόρφωνε τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Η σύγκρουση στο Ιράν συγκλονίζει τις αγορές ενέργειας και απειλεί να συμπιέσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά πέρα ​​από την άμεση κρίση κρύβεται ένα συγκλονιστικό οικονομικό έπαθλο: η απελευθέρωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας σε ένα έθνος με ένα από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσει ξανά σε ασταθείς συναλλαγές, καθώς η σύγκρουση παρέλυσε το Στενό του Ορμούζ, ένα στενό πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Χιλιάδες πλοία έχουν κολλήσει έξω από τον Περσικό Κόλπο.

Αλλά πίσω από τον κίνδυνο κρύβεται μια υπόσχεση.

Εάν η διαμάχη οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν -μια προοπτική που κάθε άλλο παρά βέβαιη παραμένει- θα μπορούσε μια μέρα να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η άρση των εξουθενωτικών οικονομικών κυρώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγή σε μια χώρα που ήδη παράγει περίπου το 4% του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Υπάρχει άφθονος διάδρομος για το ιρανικό πετρέλαιο», δήλωσε η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Στενό του Ορμούζ

Επί χρόνια, η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν στραγγαλίζεται από τις διεθνείς κυρώσεις, με αποτέλεσμα να στερείται από τις περισσότερες ξένες επενδύσεις και τεχνολογία. Εάν αυτό συνεχιστεί, πιθανότατα θα οδηγήσει σε τελική κατάρρευση της παραγωγής.

«Αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα, σε ένα σενάριο όπως αυτό που βλέπουμε τώρα στη Βενεζουέλα, όπου οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγής ήταν αρκετά δυσοίωνες, αλλά ήδη δείχνουν βελτίωση», δήλωσε ο Γιανγκ.

Μετά από χρόνια κυρώσεων των ΗΠΑ, ο ενεργειακός τομέας της Βενεζουέλας υπέστη βαρύ πλήγμα εν μέσω έλλειψης πρόσβασης στην τεχνολογία και χρόνιας φυγής κεφαλαίων. Από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να άρει τις κυρώσεις και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις έχει θέσει την βιομηχανια της χωρας σε ανοδικη τροχια

Πριν από την τρέχουσα σύγκρουση, το Ιράν αντλούσε έως και 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εξάγοντας περίπου το μισό από αυτό. Συνολικά το 2025, το Ιράν πούλησε περισσότερο πετρέλαιο από οποιοδήποτε άλλο έτος από το 2018.

Πριν από την επανάσταση του 1979, παρήγαγε 5 έως 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η παραγωγή αυτή μειώθηκε λόγω ζημιών στις υποδομές από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, την απώλεια ξένης τεχνογνωσίας και τη χρόνια υποεπένδυση.

Για να συνεχίσει τις εξαγωγές εν μέσω κυρώσεων, το Ιράν βασίστηκε στον σκιώδη στόλο του, ένα παγκόσμιο δίκτυο παλαιών δεξαμενόπλοιων που η κυβέρνηση Τραμπ καταδιώκει με κυρώσεις και ειδικές δυνάμεις.

Το Ιράν πωλεί το αργό πετρέλαιο του κυρίως σε μικρά κινεζικά διυλιστήρια, γνωστά ως «τσαγιέρες». Χωρίς διεθνή προβολή, αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μαζεύοντας φθηνό αργό πετρέλαιο για να ανταγωνιστούν στην εγχώρια αγορά. Το ιρανικό πετρέλαιο αποτελεί περίπου το 13% της εισροής πετρελαίου της Κίνας που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Η ανθεκτικότητα του Ιράν πηγάζει επίσης από τα πλεονεκτήματά του στο υπέδαφος. Σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, η οποία απαιτεί εξελιγμένα αραιωτικά και αναβάθμιση για την επεξεργασία του βαρέος αργού πετρελαίου, το Ιράν επωφελείται από τις συμβατικές γεωτρήσεις και την πλούσια εμπειρία στη διαχείριση των κοιτασμάτων. Κατά συνέπεια, το κόστος παραγωγής του Ιράν είναι χαμηλό, από 10 έως 30 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με τις τιμές του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, οι οποίες κυμαίνονται από 60 έως 70 δολάρια το βαρέλι.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει να αντλεί ακόμη και όταν το πετρέλαιο πωλείται με έκπτωση και οι πληρωμές είναι πιο περίπλοκες, γεγονός που εξηγεί γιατί η παραγωγή δεν έχει καταρρεύσει παρά τις κυρώσεις», δήλωσε η Μπρίτζετ Πέιν, επικεφαλής ενεργειακών προβλέψεων στην Oxford Economics.

Παρά την ανθεκτικότητα αυτή, οι βασικές προοπτικές εάν το καθεστώς επιβιώσει και ο ανταγωνισμός με τη Δύση συνεχιστεί είναι ζοφερές.

Η Ρωσία, της οποίας ο ενεργειακός τομέας δέχθηκε αυστηρές κυρώσεις μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, προσφέρει ενα παραδειγμα. Στεγνη απο μετρητά, προηγμένο εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες για την εξόρυξη πετρελαίου σε δυσπρόσιτα σημεία, η ρωσική παραγωγή αναμένεται να εισέλθει σε μια αργή μείωση τα επόμενα χρόνια .

Βραχυπρόθεσμα, η ικανότητα του Ιράν να διακινεί το πετρέλαιό του αντιμετωπίζει άμεσα φυσικά και γεωπολιτικά εμπόδια. Ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής στον Όμιλο Ευρασίας, δήλωσε ότι εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, ο όγκος των ιρανικών εξαγωγών είναι πιθανό να μειωθεί από τη συνεχή πίεση του αμερικανικού στρατού και των κυρώσεων.

Σε ένα σενάριο όπου η σύγκρουση θα προκαλέσει ζημιά στην τοπική πετρελαϊκή βιομηχανία και οι κυρώσεις θα συνεχιστούν, η ερευνητική εταιρεία Rystad Energy προβλέπει ότι η συνολική παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί στα 2,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέχρι τα μέσα του έτους.

«Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα αυτή η σύγκρουση να τελειώσει με οποιαδήποτε βελτίωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν», δήλωσε ο Μπρου. «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πιέζουν το Ιράν μέσω κυρώσεων».

Αντίθετα, μια αλλαγή καθεστώτος ή μια διπλωματική πρόοδος με τις ΗΠΑ που θα οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων θα οδηγούσε σε ταχεία επιστροφή των ιρανικών βαρελιών.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Rystad αναμένει ότι η παραγωγή θα αυξηθεί κατά 10% μέχρι το τέλος του 2027. Ο Vikas Dwivedi, παγκόσμιος ενεργειακός στρατηγικός αναλυτής στην Macquarie Group , εκτιμά μια αρχική αύξηση 500.000 βαρελιών την ημέρα εντός έξι μηνών και άλλα 500.000 βαρέλια εντός 18 μηνών.

Μια τέτοια αύξηση της παραγωγής, είπε ο Dwivedi, θα μπορούσε να μειώσει την τιμή του Brent κατά 5 έως 10 δολάρια το βαρέλι.

«Πάντα λέγαμε ότι μια μακροπρόθεσμη λύση για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή μειώνει την τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Michael Haigh, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στη Société Générale. «Δεν θα υπήρχε πραγματικά μεγάλο ασφάλιστρο κινδύνου στην αγορά».

