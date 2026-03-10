Πόσο γρήγορα θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν; Τραμπ - Νετανιάχου... μαδάνε τη μαργαρίτα, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει με νέα ύφεση

Στην 11η μέρα του βρίσκεται, πλέον, ο πόλεμος που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου και δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά πότε, ακριβώς, θα τελειώσει. Πέραν των συνεπειών για τους άμεσους συμμετέχοντες στη σύγκρουση αυτή, έχουν επηρεαστεί – σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό – τόσο τα κράτη στη Μέση Ανατολή που καταγράφουν απώλειες, τόσο οικονομικά όσο και σε ανθρώπινες ζωές, όσο και αυτά στον υπόλοιπο κόσμο, με τις ταραχές που έχουν προκληθεί στην προμήθεια καυσίμων να έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη.

Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι σε αυτό τον πόλεμο – Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ – στέλνουν διαφορετικά και αντικρουόμενα μηνύματα για τη διάρκεια των εχθροπραξιών και η Ευρώπη (μέσω της τοποθέτησης του Γερμανού καγκελάριου Μερτς) ανησυχεί, επισημαίνοντας, πλέον, το πρoφανές: την απουσία ενός κοινού σχεδίου για την έξοδο από την περιπέτεια στην οποία έχει μπει μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μένει λίγο ακόμα, είπε ο Τραμπ

Οι χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε διάφορα μέσα, οι οποίες άφηναν να εννοηθεί πως ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, άλλαξαν το κλίμα. «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, ο πόλεμος σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει μείνει τίποτα από στρατιωτικής άποψης στο Ιράν, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία. Οι πύραυλοί τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, ακόμη και στις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται» έλεγε ο Τραμπ, ανακουφίζοντας τις αγορές. Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκαν οι τοποθετήσεις του και στη βραδινή τοποθέτησή του στη Φλόριντα, όπου χαρακτήρισε την επιχείρηση στο Ιράν μια «σύντομη ενδιάμεση εκδρομή», ενώ σε δηλώσεις που έκανε στο Fox, έδειξε να ανοίγει ξανά ένα παράθυρο διαλόγου με την Τεχεράνη: «Ακούω ότι θέλουν πολύ να μιλήσουν. Είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, είναι πιθανό, μόνο πιθανό. Αν το σκεφτείτε καλά, δεν έχουμε πλέον μεγάλη ανάγκη να μιλήσουμε, αλλά είναι πιθανό».

Σύμφωνα με αναλυτές, οι τοποθετήσεις αυτές του Αμερικανού προέδρου φανερώνουν τις πιέσεις που δέχεται από συμβούλους του να βρει και να παρουσιάσει ένα πλάνο εξόδου της χώρας από τις πολεμικές επιχειρήσεις, που κοστίζουν τόσο οικονομικά (υπολογίζεται πως το κόστος ανέρχεται, περίπου, σε ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα) όσο και πολιτικά, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Και με δεδομένο πως η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης έχει αγγίξει, πλέον, τα 3,48 δολάρια, αυξημένη κατά 48 σεντ σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα, η ανεργία έχει αυξηθεί στο 4,4% και οι τιμές στα καταναλωτικά προϊόντα τραβούν, αναπόφευκτα, την ανηφόρα, η φθορά λίγους μήνες πριν τη διαδικασία που θα κρίνει τον έλεγχο του Κογκρέσου, θεωρείται σχεδόν σίγουρη, όσο οι πολεμικές συγκρούσεις παρατείνονται και θα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα των Αμερικανών.

Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, εξαρτάται από την Τεχεράνη (που αντιστέκεται σθεναρά), τόνισε ο Νετανιάχου

Από την άλλη, την ώρα που ο Τραμπ δείχνει να «ψάχνει» έναν τρόπο να βάλει τον πόλεμο με τους Ιρανούς σε μια τελική ευθεία, ο στενός του σύμμαχος σε αυτή την επιχείρηση, το Ισραήλ στέλνει εντελώς διαφορετικά μηνύματα. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» είπε ο πλέον αρμόδιος να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκεπτόμενος ένα Κέντρο Υγείας στο Ισραήλ για να προσθέσει: «Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα – και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Με το Τελ Αβίβ να βλέπει πως οι στόχοι που έχει θέσει στην επιχείρηση αυτή (τερματισμός πυρηνικού προγράμματος, καταστροφή πυραυλικών αποθεμάτων, ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και οικονομικό «στοπ» στην τροφοδοσία των proxies Χεζμπολάχ, Χούθι και Χαμάς) δεν μπορούν, εκ των πραγμάτων, να είναι μια «εκδρομή στο δάσος», έχει από την αρχή προετοιμάσει τους πολίτες του, τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο πως η διαδικασία θα τραβήξει σε μάκρος. Και μπορεί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Νετανιάχου να δείχνουν πως κάνουν ένα βήμα πίσω σε σχέση με κάποιους από τους αρχικούς τους στόχους («φυσικά θα θέλαμε να ανατραπεί το καθεστώς, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό που βλέπουμε τελικό αποτέλεσμα», λένε), φανερώνοντας πως τους ενδιαφέρει, κυρίως, το στρατιωτικό κομμάτι και η ασφάλεια για τους πολίτες τους, ωστόσο τα μηνύματα που λαμβάνουν και από την άλλη πλευρά – η αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να αντισταθεί και να μην παρατήσει τα όπλα – δεν τους επιτρέπουν να μιλάνε για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Θα συμβουλευτούμε τους Αμερικανούς, είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Και λίγες ώρες μετά, ήρθε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ να δείξει πως διαφορετικές γνώμες ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση του Ισραήλ. «Θα συμβουλευτούμε τους Αμερικανούς φίλους μας όταν θεωρήσουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε αυτό. Δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο», δήλωσε ο Σάαρ σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ, υιοθετώντας μια πιο ισορροπημένη στάση και χωρίς να απαντά ξεκάθαρα στο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Καμία κοινή γραμμή εξόδου, σημείωσε ο Μερτς, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία της Ευρώπης για νέα ύφεση

Αυτή ακριβώς την αναντιστοιχία στις τοποθετήσεις των συμμάχων, η οποία το μόνο που κάνει, είναι να διατηρεί την ανησυχία και την ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, ήρθε να επισημάνει για λογαριασμό της Ευρώπης, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

🇩🇪 EL LLAMADO A LA PRUDENCIA: MERZ EXIGE UNA ESTRATEGIA DE SALIDA 📉⚖️ Tras diez días de ofensiva liderada por EE. UU. e Israel, Friedrich Merz ha verbalizado la ansiedad que recorre las capitales europeas. Aunque Alemania apoya el desarme de Irán, el Canciller teme que el… pic.twitter.com/t8rmIU73vK — Negocios TV (@negocios_tv) March 10, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ιράν για πάνω από μια εβδομάδα. Συμμεριζόμαστε πολλούς από αυτούς τους στόχους, αλλά με κάθε μέρα που περνάει, προκύπτουν όλο και περισσότερα ερωτήματα… Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν υπάρχει προφανώς κανένα κοινό σχέδιο για το πώς μπορεί να τερματιστεί γρήγορα και πειστικά αυτός ο πόλεμος» είπε ο Μερτς την Τρίτη, μιλώντας για τον κίνδυνο νέας ύφεσης στην Ευρωζώνη και αντικατοπτρίζοντας τη σκέψη που «ταλαιπωρεί» όλους όσοι έχουν εμπλακεί – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και χωρίς να το έχουν επιδιώξει – σε αυτό τον πόλεμο.