Σκληρή-κριτική-Δούκα-σε-Μπακογιάννη-για-τον-Βοτανικό

Τη δική του απάντηση στις τοποθετήσεις του επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστα Μπακογιάννη στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, γύρω απ’ το πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» και τις ανησυχίες του για πιθανό εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος των έργων, έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας τόνισε πως επί της δικής του δημαρχίας προχώρησαν όλες οι απαλλοτριώσεις 80 στρεμμάτων για το έργο, ενώ αναφέρθηκε στην ομόφωνη έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) των σχεδίων για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού.

«Ποιος δεν θέλει να γίνει η Διπλή Ανάπλαση; Όσο και αν παλεύει ο κ. Μπακογιάννης για να καταστρέψει ό,τι μπορεί, το έργο θα γίνει. Η καταστροφολογία δεν βοηθά κανέναν και σίγουρα δεν βοηθά ένα τόσο σημαντικό έργο για την Αθήνα, όπως η Διπλή Ανάπλαση. Ο κ. Μπακογιάννης επιμένει, για μικροπολιτικούς λόγους, να παρουσιάζει μια εικόνα στασιμότητας, την ώρα που τα γεγονότα τον διαψεύδουν ξεκάθαρα.

Μόλις σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που μάλιστα ήρθε σε χρόνο-ρεκόρ και αποδεικνύει ότι το έργο προχωρά με ταχύτητα, σοβαρή προετοιμασία και αποτελεσματικό συντονισμό.

Αντί λοιπόν για αφορισμούς, καλό θα ήταν να θυμόμαστε και τα πραγματικά δεδομένα. Η ειδική χρηματοδότηση για τις απαλλοτριώσεις εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022. Μέχρι τις δημοτικές εκλογές, σε διάστημα ενάμιση χρόνου, δεν είχε ολοκληρωθεί καμία απαλλοτρίωση από τον κ. Μπακογιάννη. Καμία» τόνισε αρχικά ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε:

«Αντίθετα, εμείς προχωρήσαμε σε κρίσιμες διαδικασίες και απαλλοτριώσεις, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργολαβίες και να ξεμπλοκάρουν έργα που είχαν δημοπρατηθεί χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι χώροι. Χρειάστηκε να απαλλοτριώσουμε περίπου 80 στρέμματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα.

Η έγκριση του ΚΕΣΑ είναι μια ακόμη απόδειξη: η Διπλή Ανάπλαση προχωρά, ο Βοτανικός αλλάζει και η Αθήνα αποκτά σύγχρονες αθλητικές υποδομές και μια μεγάλη αστική ανάπλαση που γίνεται πραγματικότητα».

Μπακογιάννης: Καθυστερήσεις στα «συνοδευτικά έργα» για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Καμπανάκι κινδύνου για εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος για τη Διπλή Ανάπλαση στον Ελαιώνα έκρουσε ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων.

Όπως τόνισε, τα λεγόμενα «συνοδευτικά» έργα, που αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το νέο γήπεδο του ΠΑΟ, παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, γεγονός που θα εμποδίσει την έγκαιρη λειτουργία του.

Όπως σημείωσε, τα δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι καθοριστικά για την πορεία της Διπλής Ανάπλασης: τα έργα οδοποιίας και τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, προϋπολογισμού περίπου 21 εκατ. ευρώ με αρχική ημερομηνία περαίωσης τον Αύγουστο του 2026, καθώς και η διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού περίπου 23 εκατ. ευρώ με προθεσμία τον Απρίλιο του 2026.

Και για τα δύο έργα οι ανάδοχοι έχουν ζητήσει παράταση 12 μηνών.

Οι λόγοι που επικαλούνται είναι συγκεκριμένοι: καθυστερημένη και τμηματική παράδοση χώρων, καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και στοιχεία συνδέσεων, εμπλοκές με δίκτυα κοινής ωφέλειας και εγκαταστάσεις τρίτων, τεχνικά εμπόδια στο υπέδαφος, ακόμη και μετακινήσεις εργοταξίων.

Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Από τη μία υπάρχει το ενδεχόμενο να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μια περίοδο που η απορροφητικότητα παραμένει χαμηλή, περίπου στο 12% και τα έργα να χρειαστεί να καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Από την άλλη, αν καθυστερήσουν οι απαραίτητες υποδομές, το νέο γήπεδο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έναν «λευκό ελέφαντα», χωρίς δρόμους, δίκτυα και χώρους πρασίνου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Την ίδια στιγμή εκκρεμούν ακόμη οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, για τις οποίες οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει.

«Η Διπλή Ανάπλαση δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, αλλά μια συνολική παρέμβαση στην πόλη. Και η Αθήνα δεν χρειάζεται μισά έργα», υπογράμμισε.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.