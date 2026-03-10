Στενά-του-Ορμούζ:-«Οι-ιρανικές-δυνάμεις-θα-εμποδίζουν-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-για-όσο-διαρκεί-ο-πόλεμος»

Η Saudi Aramco προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες«, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ.

Οι ιρανικές δυνάμεις «δεν θα επιτρέψουν» τις εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Η ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ από τα οποία διέρχονται συνήθως σχεδόν το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, έχει διαταραχθεί σοβαρά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και στοχοθέτησε επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από το Στενό.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατακόρυφα ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι -το υψηλότερο επίπεδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022- προτού μειωθεί ξανά χθες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα τερματιστούν «σύντομα».

«Οι προσπάθειές τους να μειώσουν και να ελέγξουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι προσωρινές και μάταιες. Σε περιόδους πολέμου το εμπόριο εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Ναϊνί.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τις αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες να απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ προκειμένου να τους επιτραπεί να διέρχονται από το Στενό του Χορμούζ.

«Οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το έδαφός της θα έχει πλήρη ελευθερία και άδεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ ήδη από αύριο», είχαν τονίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Καταστροφικές συνέπειες»

Στο μεταξύ η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Aramco, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε σήμερα ότι θα υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες» για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει προβλήματα στον τομέα της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων και κινδυνεύει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco Αμίν Νάσερ σε δημοσιογράφους.

Ο Νάσερ παρατήρησε ότι τα παγκόσμια αποθέματα σε πετρέλαιο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Ο Νάσερ είπε εξάλλου ότι μια μικρή πυρκαγιά, που ξέσπασε έπειτα από επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco, το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας, κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της εγκατάστασης.

