Στενά-του-Ορμούζ,-το-θαλάσσιο-πέρασμα-του-τρόμου-που-αυξάνει-ναύλα,-ασφάλιστρα-και-τιμές-ενέργειας

Κάθε πέρασμα είναι μια χορογραφία. Ραντάρ φωτισμένα, οθόνες AIS (Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης) αναλύουν εκατοντάδες δεδομένα για την ταυτοποίηση πλοίων, την παρακολούθηση γεωγραφικής θέσης για αποφυγή συγκρούσεων, ενώ μικρότερα περιπολικά σκάφη εμφανίζονται στον ορίζοντα, δίνοντας εξειδικευμένες πληροφορίες.

Η λειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά υπακούει σε ένα πολύπλοκο σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας (Traffic Separation Scheme – TSS). Μια θαλάσσια λωρίδα για την είσοδο, άλλη μια για την έξοδο και μια ουδέτερη ζώνη ασφαλείας που αποτρέπει συγκρούσεις. Τα πλοία κινούνται δίπλα-δίπλα σε διάδρομο μόλις 3,7 χιλιομέτρων πλάτους για κάθε κατεύθυνση.

Πλέον χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και η Γαλλία έχουν φτάσει να μιλούν για στρατιωτική συνοδεία των εμπορικών σκαφών, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες . Ωστόσο, οι στρατιωτικοί κάνουν προς το παρόν τους υπολογισμούς κόστους – οφέλους, καθώς το Ιράν επιχειρεί να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το πέρασμα, ποντίζοντας νάρκες στην θαλάσσια αυτή περιοχή.

Ελάχιστα είναι τα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά τις τελευταίες ημέρες, καθώς υπήρξαν 10 επιθέσεις από το Ιράν, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 10 ναυτικών. Μία από τις εξαιρέσεις είναι το τάνκερ Shenlong, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου: μεταφέροντας 1.000.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, απενεργοποίησε τον πομπό εντοπισμού του στον Περσικό Κόλπο στις 4 Μαρτίου, ενώ κατευθυνόταν προς τα Στενά του Ορμούζ, και άρχισε να εκπέμπει ξανά 5 ημέρες αργότερα, κοντά στις ακτές της Ινδίας, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Αυτό το θαλάσσιο «σημείο ασφυξίας», όπως το αποκαλούν, είναι ο ενεργειακός διακόπτης της παγκόσμιας οικονομίας, όπου η ελεύθερη ροή ενέργειας και προϊόντων εξαπλώνεται σε κάθε άκρη του κόσμου. Ο πιο σημαντικός ενεργειακός δρόμος του πλανήτη που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και στη συνέχεια με τον Ινδικό Ωκεανό. Το θαλάσσιο πέρασμα μοιάζει με φυσικό λαιμό μπουκαλιού, αναγκάζοντας τα πλοία να κινούνται με απόλυτη ακρίβεια.

Μπροστά τους απλώνεται η θαλάσσια πύλη του πλανήτη για την ενέργεια και το εμπόριο: τα Στενά του Ορμούζ. Ενα φυσικό πέρασμα μέσα από το οποίο περνούν, σε συνθήκες ειρήνης, κάθε μέρα, εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και από το οποίο εξαρτώνται κράτη, οικονομίες και ολόκληρη η παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο ήλιος μόλις ανατέλλει στον ορίζοντα του Περσικού Κόλπου. Στη γέφυρα ενός τεράστιου δεξαμενόπλοιου τύπου VLCC, τα μάτια των ναυτικών είναι καρφωμένα στις οθόνες των ραντάρ, καθώς η ακτή του Ιράν ξεπροβάλλει στα βόρεια και εκείνη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα νότια.

Καθημερινά, σε περίοδο ειρήνης 114-138 πλοία διασχίζουν τα Στενά, ανάμεσά τους δεξαμενόπλοια, μεταφορείς LNG/LPG και εμπορευματοκιβωτίων καθώς και εμπορικά όλων των τύπων. Ωστόσο, η αξία του Ορμούζ δεν μετριέται μόνο σε πλοία.

Μετριέται και σε βαρέλια πετρελαίου και κυβικά μέτρα αερίου. Κατά μέσο όρο, περίπου 20-21 εκατομμύρια βαρέλια μαύρου χρυσού περνούν καθημερινά από το Ορμούζ, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Κάθε μήνα διαπλέουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή 3.500 πλοία.

Ταυτόχρονα, περίπου 20% του παγκόσμιου LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) εξάγεται από χώρες όπως το Κατάρ και διακινείται μέσω των Στενών. Οι προορισμοί αυτών των ενεργειακών ροών είναι κυρίως οι μεγάλες οικονομίες της Ασίας, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, που απορροφούν περισσότερο από το 80% αυτών των προϊόντων.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του όγκου, να σημειώσουμε ότι καθημερινά, σε περίοδο ειρήνης πάντοτε, από την είσοδο και την έξοδο του Περσικού Κόλπου περνούν ποσότητες ενέργειας και εμπορευμάτων που ισοδυναμούν με το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο μιας ανεπτυγμένης ηπείρου, μόνο που εδώ όλα συμπυκνώνονται σε ένα στενό πέρασμα νερού. Στις ακτές του Κόλπου βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες ενεργειακές υπερδυνάμεις του πλανήτη:

■ Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου.

■ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, βασικοί εξαγωγείς πετρελαίου και LNG.

■ Ιράκ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιράν, με μεγάλα ενεργειακά αποθέματα και εξαγωγικές υποδομές.

Χωρίς εναλλακτική

Η παραγωγή τους εξάγεται κυρίως μέσω των Στενών, απ’ όπου το αργό μεταφέρεται στα διυλιστήρια της Ευρώπης και της Ασίας για να μετατραπεί σε βενζίνη, ναυτιλιακά καύσιμα, κηροζίνη αεροσκαφών και ενεργειακά προϊόντα κρίσιμης σημασίας για βιομηχανίες, μεταφορές και ηλεκτροπαραγωγή. Χωρίς αυτή τη ροή, πολλές από αυτές τις χώρες θα πρέπει να στραφούν σε ακριβότερες ή λιγότερο αποδοτικές διαδρομές, μια αλλαγή που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις μεταφορές και στις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχουν συγκρίσιμες εναλλακτικές στο μέγεθος των θαλάσσιων διαδρομών που περνούν από το Ορμούζ. Μερικοί αγωγοί μπορούν να μεταφέρουν μικρές ποσότητες πετρελαίου, όπως εκείνοι που διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, αλλά ακόμα και αυτοί μπορούν να μεταφέρουν μόλις 3,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το 80% της ενεργειακής ροής του Κόλπου εξαρτάται αποκλειστικά από ένα θαλάσσιο πέρασμα χωρίς ουσιαστική εναλλακτική.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά υπακούει σε ένα πολύπλοκο σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας (Traffic Separation Scheme). Τα πλοία που πλέουν προς τον Περσικό κινούνται σε μια λωρίδα προς τα βόρεια, ενώ εκείνα που εξέρχονται κατευθύνονται νότια προς τον Ινδικό Ωκεανό. Ανάμεσα στις δύο λωρίδες υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη ασφαλείας για να αποτρέπονται συγκρούσεις, μια ρύθμιση που είναι ζωτικής σημασίας όταν τεράστια πλοία κινούνται δίπλα-δίπλα σε έναν διάδρομο που μπορεί να είναι μόλις δύο ναυτικά μίλια ευρύς για κάθε κατεύθυνση.

Κάθε μέρα, το πιο πολυσύχναστο θαλάσσιο πέρασμα του πλανήτη μετατρέπεται σε έναν οργανωμένο ναυτικό αυτοκινητόδρομο. Τα πλοία κινούνται με υπομονή και ακρίβεια, ακολουθώντας αυστηρούς κανονισμούς, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιες οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Τα Στενά διασχίζουν μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC και Suezmax), πλοία μεταφοράς LNG και product tankers που μεταφέρουν ενεργειακούς πόρους από τις χώρες του Περσικού Κόλπου προς τις διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, από την περιοχή διέρχονται πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, φορτηγά/bulk carriers που συνδέουν τα λιμάνια της Μέσης Ανατολής με την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Για τα πληρώματα των πλοίων, η διέλευση από το Ορμούζ δεν είναι μια απλή διαδικασία. Λόγω της εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας θαλάσσιας κυκλοφορίας απαιτείται συνεχή επαγρύπνηση στη γέφυρα και αυστηρή τήρηση των διεθνών κανονισμών ναυσιπλοΐας. Πέραν της σύγχρονης γεωπολιτικής έντασης, η κουκίδα αυτή στον χάρτη αντιμετωπίζει επίσης παραδοσιακούς και ασύμμετρους κινδύνους ακόμα και σε περιόδους ειρήνης, αφού εργαλειοποιείται για γεωστρατηγικούς σκοπούς.

Oι επιθέσεις με drones ή πυραύλους, πιθανές ναρκοθετήσεις θαλάσσιων διαδρόμων, παρενοχλήσεις εμπορικών πλοίων έως και κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων για γεωπολιτικούς λόγους, οι απειλές είναι πολλαπλές και διαρκείς. Παράλληλα, η ασφάλεια των συστημάτων πλοήγησης και υποδομών λιμένων γίνεται στόχος κυβερνοαπειλών, αυξάνοντας περαιτέρω την πολυπλοκότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στον Περσικό Κόλπο. Το αποτέλεσμα είναι μια θαλάσσια περιοχή όπου η διεθνής ναυτιλία καλείται να λειτουργεί υπό συνθήκες πολύ υψηλού επιχειρησιακού ρίσκου.

Λόγω της στρατηγικής σημασίας των Στενών, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ναυτικές δυνάμεις από διάφορα κράτη και διεθνείς αποστολές ασφάλειας. Οι δυνάμεις αυτές πραγματοποιούν περιπολίες, επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και ανταλλαγή πληροφοριών με τα εμπορικά πλοία, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σημαντική είναι και η συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής EUNAVFOR Operation Aspides, η οποία ενισχύει την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας μέσω επιτήρησης, παροχής πληροφοριών και συνοδείας πλοίων. Η συνεργασία μεταξύ εμπορικής ναυτιλίας και ναυτικών δυνάμεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την ασφαλή διέλευση σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου.

Στην τρέχουσα περίοδο έντασης, με την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ιράν και της συμμαχίας ΗΠΑ – Ισραήλ, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Ακόμη και οι υποδομές πλοήγησης και λιμένων είναι στόχοι κυβερνοαπειλών, καθιστώντας τη διέλευση του Ορμούζ μια πρόκληση υψηλού επιχειρησιακού ρίσκου. Πέραν του ναυτικού στοιχείου, η περιοχή έχει καταστεί πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ροές μέσω του Ορμούζ για να διατηρήσει τις βιομηχανικές και ενεργειακές της ανάγκες. Αυτό δίνει στο Πεκίνο ισχυρό λόγο να επιδιώκει στρατηγική επιρροή στην περιοχή και να ενισχύει τη ναυτική του παρουσία σε κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν διπλωματικές στρατηγικές και στρατιωτική παρουσία για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα των ενεργειακών οδών. Η Μέση Ανατολή, οι θαλάσσιοι ενεργειακοί διάδρομοι και τα Στενά του Ορμούζ είναι κομβικά στοιχεία στον ευρύτερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Ντόμινο αυξήσεων

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα όπου πάνω από 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης, το στένεμα των ροών μέσω του Ορμούζ έχει συνέπειες που ξεπερνούν τα ενεργειακά θέματα. Οταν οι θαλάσσιοι δρόμοι γίνονται πιο επικίνδυνοι, αυξάνονται τα ασφάλιστρα ναύλων, οι ναύλοι ανεβαίνουν όπως και τα κόστη παραγωγής ενέργειας, με αποτέλεσμα η παγκόσμια οικονομία να νιώθει τις δονήσεις από τα χρηματιστήρια μέχρι τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Αν ο πόλεμος διαρκέσει εβδομάδες, τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που διατηρούν οι χώρες για έκτακτες περιπτώσεις, συνήθως επαρκή για 60 έως 90 ημέρες, αρχίζουν να μειώνονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών και διεθνείς κρίσεις. Tα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σημείο.

Είναι ένας από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς και εμπορικούς άξονες της παγκόσμιας οικονομίας, όπου μονοπάτια πετρελαίου και φυσικού αερίου συναντούν γεωπολιτικά συμφέροντα, στρατηγική ασφάλεια και τις ζωές χιλιάδων ναυτικών που κάθε μέρα διασχίζουν αυτό το στενό πέρασμα για να συνεχίσει ο πλανήτης να γυρίζει.

Η ιστορία των Στενών

Τα Στενά έχουν στρατηγική σημασία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από την αρχαιότητα τα καραβάνια της Αραβικής Χερσονήσου χρησιμοποιούσαν τον Περσικό Κόλπο για να μεταφέρουν μπαχάρια, μέταλλα και μαργαριτάρια, προς την Ινδία και την Ανατολική Αφρική. Κατά την περίοδο των Αχαιμενιδών (550-330 π.Χ.), οι Πέρσες είχαν αναπτύξει μια οργανωμένη διοίκηση των παράκτιων πόλεων και των λιμανιών, εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή του εμπορίου μέσω σταθμών όπως η Σούσα, ενώ οι Σασσανίδες (224-651 μ.Χ.) διατήρησαν τον έλεγχο του Κόλπου και ενίσχυσαν την ασφάλεια του περάσματος, προστατεύοντας τις πλούσιες περιοχές των ορυκτών και των μπαχαρικών.

Στον Μεσαίωνα, η στρατηγική σημασία του Ορμούζ έγινε ακόμη πιο εμφανής. Το 1507 οι Πορτογάλοι, υπό τον Αλφόνσο ντε Αλμπουκέρκι, κατέλαβαν τα Στενά θέλοντας να ελέγξουν τον Περσικό Κόλπο και τα εμπορικά δίκτυα της Ινδίας.

Το Ορμούζ αποτέλεσε βασικό σημείο για τη μεταφορά μπαχαρικών, μετάλλων και μεταξιού, ενώ οι Πορτογάλοι ανέπτυξαν φρούρια και ναυτική παρουσία για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο. Το 1622, οι Πέρσες, με τη βοήθεια των Αγγλων, ανακατέλαβαν το Ορμούζ, θέτοντας το πέρασμα υπό τον έλεγχο της Περσικής Αυτοκρατορίας, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή εμπορική παρουσία στον Περσικό Κόλπο.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ο Περσικός Κόλπος και τα Στενά συνδέθηκαν με τον ευρωπαϊκό εμπορικό ανταγωνισμό στην Ανατολή. Οι Βρετανοί ανέπτυξαν στρατηγικές βάσεις στα παράκτια εδάφη, ενώ οι Ολλανδοί συμμετείχαν στο εμπόριο της περιοχής, κυρίως μέσω της Ινδίας και της Ινδονησίας. Οι Οθωμανοί και οι Ιρανοί διατήρησαν περιορισμένη κυριαρχία στα εσωτερικά εδάφη, ενώ οι τοπικοί ηγεμόνες των παραλιακών πόλεων του Ομάν και του σημερινού Ιράν εκμεταλλεύονταν τα εμπορικά πλεονεκτήματα για να ενισχύσουν την οικονομική τους θέση.

Ο μαύρος χρυσός

Η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου στις αρχές του 20ού αιώνα έδωσε στα Στενά του Ορμούζ νέα διάσταση. Το 1908 η Anglo-Persian Oil Company ανακάλυψε πετρέλαιο στο Ιράν, ενώ οι υποδομές εξαγωγής αναπτύχθηκαν, καθιστώντας το Ορμούζ κεντρικό σημείο για τη μεταφορά προς Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αμερική.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Στενά είχαν καθοριστική στρατηγική σημασία για τις συμμαχικές δυνάμεις. Η ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων ήταν κρίσιμη για την τροφοδοσία των στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς το πετρέλαιο από τον Περσικό υποστήριζε αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, το 1948, η περιοχή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο (1947-1991), οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ενωση επιδίωκαν να διασφαλίσουν την επιρροή τους στον Περσικό Κόλπο, προστατεύοντας τις ενεργειακές οδούς. Το 1971, με την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ καθιερώθηκαν σαν κεντρικός διακόπτης της παγκόσμιας οικονομίας. Από τότε, το Ορμούζ αποτελεί πεδίο συνεχούς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image