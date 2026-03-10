Τραμπ-για-Μοτζτάμπα-Χαμενεΐ:-«Απογοητευτική-επιλογή,-οδηγεί-στο-ίδιο-πρόβλημα-για-το-Ιράν»

Με αιχμηρή γλώσσα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στα πρώτα πλήγματα του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε «απογοητευμένος» από τη διαδοχή, έκανε λόγο για «μεγάλο λάθος» της ιρανικής ηγεσίας και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή προμηνύει συνέχιση της ίδιας σκληρής γραμμής απέναντι στις ΗΠΑ και τη Δύση.

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει θετικά την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Όπως είπε, η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη «θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», επαναλαμβάνοντας ότι η διαδοχή από τον γιο του Αλί Χαμενεΐ δεν συνιστά αλλαγή πορείας για το ιρανικό καθεστώς. Σε νεότερη δήλωσή του στο NBC News χαρακτήρισε την απόφαση «μεγάλο λάθος» και πρόσθεσε πως δεν είναι βέβαιο ότι «θα κρατήσει».

Η στάση αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ο Τραμπ είχε ήδη εκφραστεί αρνητικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο πριν από την επίσημη ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του που επικαλέστηκαν το Reuters και το Axios, είχε δηλώσει ότι «ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος» και ότι οι ΗΠΑ θέλουν κάποιον που «θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν». Παράλληλα, είχε τονίσει ότι δεν είναι διατεθειμένος «να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία για να καταλήξει με έναν ακόμη Χαμενεΐ».

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε» στην επόμενη ημέρα

Ιδιαίτερο βάρος έχουν και οι δηλώσεις του Τραμπ για τον ρόλο που θεωρεί ότι πρέπει να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ηγεσίας του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ξεκάθαρα ότι η Ουάσιγκτον θέλει να έχει συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής της επόμενης ηγεσίας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόσωπο ικανό «να κάνει κάτι ειρηνικά για μια αλλαγή». Σε προηγούμενες τοποθετήσεις του είχε αναφέρει ότι αυτό είναι αναγκαίο «ώστε να μη χρειαστεί οι ΗΠΑ να επιστρέφουν κάθε πέντε ή δέκα χρόνια και να κάνουν το ίδιο ξανά».

Το σκεπτικό του Λευκού Οίκου, όπως το παρουσιάζει ο ίδιος ο Τραμπ, είναι ότι η διαδοχή δεν μπορεί να οδηγήσει απλώς σε αναπαραγωγή της ίδιας πολιτικής σχολής στην Τεχεράνη. Με αυτό το επιχείρημα, ο Τραμπ συνδέει άμεσα το πρόσωπο του νέου ανώτατου ηγέτη με τη μελλοντική σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και με το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής εμπλοκής στο μέλλον.

Το ερώτημα αν ο νέος ηγέτης είναι στόχος

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των δηλώσεών του, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί στόχο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση, λέγοντας ότι θα ήταν «ακατάλληλο» να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος. Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι και ο ίδιος είχε υπάρξει στόχος, αναφερόμενος στις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.

President Trump on Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei: “I was disappointed because we think it’s gonna lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice.” pic.twitter.com/4mjkmiPZai — Open Source Intel (@Osint613) March 9, 2026

Ωστόσο, η αμερικανική ρητορική παραμένει ιδιαίτερα σκληρή. Ο Τραμπ είχε δηλώσει σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιοσδήποτε νέος ηγέτης του Ιράν, εφόσον δεν έχει την «έγκριση» των ΗΠΑ, «δεν πρόκειται να αντέξει για πολύ». Η διατύπωση αυτή ερμηνεύθηκε διεθνώς ως έμμεσο μήνυμα αποτροπής προς την Τεχεράνη και ειδικότερα προς τη νέα ηγεσία.

Η αβεβαιότητα που αναγνωρίζει ο ίδιος ο Τραμπ

Παρά τη σφοδρή αντίδρασή του, ο Τραμπ άφησε ταυτόχρονα να φανεί και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ουάσιγκτον για το ποιος θα ελέγξει τελικά την εξουσία στο Ιράν. Μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές στη Φλόριντα, είπε ότι «κανείς δεν έχει ιδέα» ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα βρεθούν τελικά στην ηγεσία της χώρας, παρά την ανακοίνωση για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Στην ίδια τοποθέτηση ανέφερε ότι «οι ηγέτες των τρομοκρατών είτε έχουν φύγει είτε μετρούν αντίστροφα τα λεπτά μέχρι να φύγουν», εντάσσοντας την αλλαγή ηγεσίας στη συνολική αμερικανική πίεση κατά του ιρανικού συστήματος εξουσίας.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι ο Τραμπ επιχειρεί να συνδυάσει δύο μηνύματα: από τη μία, να εμφανιστεί βέβαιος ότι η επιλογή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν προσφέρει διέξοδο στο Ιράν και, από την άλλη, να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ανακατατάξεων στο εσωτερικό της χώρας.

Η σημασία της επιλογής Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καταγράφεται διεθνώς ως ένδειξη ότι οι σκληροπυρηνικοί παραμένουν κυρίαρχοι στην ιρανική εξουσία. Reuters και Associated Press σημειώνουν ότι ο 56χρονος κληρικός θεωρούνταν εδώ και καιρό βασικός διεκδικητής της διαδοχής, ενώ έχει οικοδομήσει στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και δεν έχει συνδεθεί με τάσεις προσέγγισης προς τη Δύση. Αυτό ακριβώς το στοιχείο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την ενόχληση του Τραμπ, ο οποίος ζητούσε μια ηγεσία «λογική» και αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επιλογή του γιου του Αλί Χαμενεΐ αντιμετωπίζεται από την αμερικανική πλευρά όχι ως ανανέωση, αλλά ως συνέχιση της ίδιας δυναστικής και συγκρουσιακής γραμμής. Γι’ αυτό και ο Τραμπ επέλεξε να επενδύσει πολιτικά στην κριτική ότι η Τεχεράνη «επέλεξε το ίδιο πρόβλημα με άλλο πρόσωπο». Πρόκειται για θέση που συνδέεται άμεσα και με το αμερικανικό αίτημα περί «άνευ όρων παράδοσης» του Ιράν, το οποίο είχε διατυπωθεί ήδη τις προηγούμενες ημέρες.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη

Συνολικά, οι αντιδράσεις του Τραμπ συνθέτουν μια γραμμή χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αξιόπιστη ή αποδεκτή επιλογή για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, βλέπει τη διαδοχή ως επιβεβαίωση της επιρροής των σκληροπυρηνικών και διαμηνύει ότι θέλει ρόλο στη νέα πολιτική αρχιτεκτονική της χώρας. Την ίδια ώρα, αποφεύγει επισήμως να δηλώσει αν ο νέος ανώτατος ηγέτης αποτελεί άμεσο στρατιωτικό στόχο, διατηρώντας όμως εσκεμμένα ανοιχτή τη στρατηγική αβεβαιότητα.