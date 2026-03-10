Τραμπ-για-Στενά-του-Ορμούζ:-«Αν-το-Ιράν-μπλοκάρει-το-πετρέλαιο,-θα-το-πλήξουμε-20-φορές-σκληρότερα»

Σαφή και ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα προκαλέσει αμερικανικά πλήγματα «20 φορές ισχυρότερα» από όσα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαϊκών φορτίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου μέσα στα Στενά του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είκοσι φορές σκληρότερα από ό,τι έχει πληγεί μέχρι τώρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη δυνατότητα να πλήξει στόχους που, όπως είπε, μπορούν να καταστραφούν εύκολα.

«Θάνατος, Φωτιά και Οργή»

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του, δηλώνοντας ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμηση του Ιράν.

«Επιπλέον, θα εξουδετερώσουμε εύκολα καταστρέψιμους στόχους που θα κάνουν σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να ξαναχτιστεί ποτέ ως έθνος. Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους», έγραψε.

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι ελπίζει να μην χρειαστεί η εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

«Ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί», πρόσθεσε.

«Δώρο» προς τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την προειδοποίηση ως μια κίνηση που αφορά όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις χώρες που εξαρτώνται από την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «δώρο» προς την Κίνα και άλλα κράτη που χρησιμοποιούν συχνά τη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων.

«Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλα τα έθνη που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι η στάση αυτή θα εκτιμηθεί από τις κυβερνήσεις και τις αγορές που εξαρτώνται από την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πετρελαίου από την περιοχή.

«Ελπίζουμε ότι θα εκτιμηθεί ως μια χειρονομία που αξίζει αναγνώρισης», ανέφερε.